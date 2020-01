Vips en Calderon beproeven geluk in Japanse Super Formula

Red Bull-telg Juri Vips en Tatiana Calderon zetten hun carrière voort in Japan. Ze komen in 2020 voor respectievelijk Team Mugen en Drago Corse.

De Est eindigde afgelopen jaar als vierde in de Formule 3, hij scoorde een niet onverdienstelijke drie overwinningen. Het is niet ongebruikelijk dat talenten uit de Red Bull-opleiding in Japan geplaatst worden. Pierre Gasly ging Vips al voor, net als Dan Ticktum Pato O’Ward. Voor de laatste twee betekende het ook het laatste station.

Vips heeft momenteel 32 punten op zijn coureurslicentie. Mocht hij komend jaar in de top 4 eindigen, scoort hij 8 punten en heeft hij de benodigde 40 punten binnen voor een superlicentie om eventueel Formule 1 te kunnen rijden. Bij de GP van Macau afgelopen jaar eindigde Vips als tweede achter winnaar Richard Verschoor.

Nog een nieuw gezicht in Japan komend seizoen, Tatiana Calderon zal de eerste vrouw zijn die uitkomt in de Super Formula. De 26-jarige Calderon reed vorig jaar voor BWT Arden in de Formule 2, daar was na een puntloos seizoen en een overname door HWA Racelab geen plek meer voor Calderon. Naast de Super Formula blijft Calderon ook aan als testcoureur voor Alfa Romeo.