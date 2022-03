Aanstaande zaterdag is er genoeg om van te smullen voor de Nederlandse autosportfan. Niet alleen de kwalificatie van de Formule 1 staat die dag op het programma, ook zal er een documentaire getoond worden over Formule E-coureur Nyck de Vries.

In ‘Formula de Vries’, een documentaire van FryslânDOK, volgen makers Wilfried Bijma en Arjen de Boer de jongensdroom van Nyck de Vries: de Formule 1 bereiken. De Vries maakte indruk in de Formule 2, de opstapklasse van de Formule 1, en werd daar zelfs in 2019 de kampioen. Normaliter maakt een coureur dan de overstap naar de Formule 1, maar voor De Vries was er geen zitje meer vrij.

Sindsdien reed hij voor Racing Team Nederland in langeafstandsraces en is hij nu in de Formule E actief als fabriekscoureur van Mercedes EQ. Hij kroonde zich vorig jaar tot wereldkampioen in de elektrische raceklasse en is nog altijd actief als reservecoureur van het Mercedes Formule 1-team. Vorig jaar werd zijn naam nog in verband gebracht met een zitje bij Williams of Alfa Romeo, maar ook toen kwam het er niet van.

Het is voor De Vries nog altijd de droom om de Formule 1 te bereiken. In de documentaire ‘Formula de Vries’ wordt de coureur op de voet gevolgd, met daarbij als hoofdvraag: “Wat heeft Nyck de Vries er allemaal voor over om zijn doel te bereiken?”

De documentaire ‘Formula de Vries’ van FryslânDOK is zaterdag 19 maart om 15:30 uur te zien op NPO2. Op zondag 20 maart wordt de documentaire om 13:10 uur herhaald. De documentaire zal voorzien worden van ondertiteling.