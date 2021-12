Behalve Max Verstappen werd er donderdag nog een andere Nederlandse Wereldkampioen gekroond tijdens het FIA-prijzengala, en dat was Formule E-kampioen Nyck de Vries. De 26-jarige coureur uit Sneek is trots en vereerd en voelt zich klaar om samen met Mercedes ‘de dubbel’ in de Formule E te verdedigen.

Het is, zo geeft ook De Vries toe, natuurlijk al wel een tijdje terug dat hij beslag legde op zijn titel. Meer dan vier maanden geleden, op 15 augustus jongstleden, claimde hij de kroon in de elektrische raceklasse. “Het klinkt nog steeds heel goed”, zegt hij als hij tijdens het FIA-gala als wereldkampioen geïntroduceerd wordt.

“Aangezien ons seizoen er al wel even op zit, heb ik er ook een tijdje over kunnen nadenken”, vertelt De Vries, die het aanvankelijk lastig vond zijn succes en vreugde onder woorden te brengen. “Ik begin eigenlijk nu pas langzaam op het punt te komen dat ik besef wat we hebben bereikt”, lacht hij.

Familie

De Vries greep immers niet alleen de rijderstitel in de Formule E, zijn team Mercedes trok het constructeurskampioenschap naar zich toe. En dat in pas het tweede seizoen voor het Duits-Engelse team, dat overigens ook al heeft aangekondigd de elektrische raceklasse na volgend jaar weer te verlaten.

“Wij zijn een kleine entiteit onder de Mercedes-paraplu, maar het is als een familie”, vertelt De Vries. “Als je dat hoort, denk je misschien dat het romantischer klinkt dan het is, maar dat is niet zo. We zijn een kleine groep mensen die keihard werkt. Mercedes heeft een geweldig cv in veel raceklassen en ik ben er trots op ze te vertegenwoordigen.”

Het doel voor het volgende Formule E-seizoen, dat van 28 januari tot en met 14 augustus loopt, laat zich raden: Mercedes een afscheid in stijl geven. “Winnen is altijd moeilijk, in welke klasse dan ook”, stelt hij, maar: “Ik weet zeker dat we als team een sterk pakket zullen hebben. We gaan er dan ook alles aan doen onze beide titels te verdedigen.”

