Mercedes treedt ook in haar laatste Formule E-seizoen als fabrieksteam met Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne aan als coureurs. De kleurstelling is ook weer iets aangepast voor volgend seizoen.

Mercedes trekt aan het eind van het aanstaande seizoen de stekker uit haar Formule E-fabrieksteam, maar wil uiteraard in stijl afscheid nemen. Dit al helemaal nadat De Vries vorig jaar Wereldkampioen werd in de Formule E en Mercedes de constructeurstitel pakte.

‘Nieuw seizoen, zelfde doel’, kopt Mercedes dan ook in het persbericht waarmee het 2022 aftrapt, met teambaas Ian James die stelt dat de status als titelverdediger weinig aan de ambities en motivatie verandert. “We weten namelijk hoe close dit kampioenschap is en hoe sterk onze tegenstanders zijn. Dit wordt weer een zwaar gevecht tot het eind.”

‘Fenomenale coureurs’

Mercedes’ beslissing om voor het derde jaar op rij met De Vries en Vandoorne aan te treden, is er een voor bewezen succes, continuïteit en stabiliteit. “Nyck en Stoffel zijn fenomenale coureurs”, zegt James, “en ze hebben sinds het begin ook een geweldige bijdrage geleverd aan dit team.”

De 26-jarige De Vries heeft er alvast zin in. “Een nieuw seizoen brengt altijd nieuwe uitdagingen. Als titelverdediger zal het er waarschijnlijk nog spannender op worden, dus ik verheug me erop weer te gaan racen en onze beide titels te verdedigen.”

Nyck de Vries is ook in 2022 weer de teamgenoot van Stoffel Vandoorne bij Mercedes in de Formule E.

Veranderingen

Dat de loterij-achtige kwalificatie-opzet van vorig seizoen – een doorn in het oog van De Vries – is vervangen, doet hem goed. “Ik denk dat dit voor iedereen een stuk meer fair is”, zegt hij. “We moeten afwachten hoe het uitpakt, maar het klinkt goed. De Formule E is al close genoeg, we hoeven het niet nog onvoorspelbaarder te maken.”

De Vlaming Vandoorne verwacht dat het voor het seizoen begint eerst nog een drukke winter wordt voor Mercedes, De Vries en hemzelf. “We zijn als team recent naar Brackley verhuisd. Er is dus veel veranderd wat betreft het werk op de fabriek en in de simulator. Er wacht ons misschien dus wel een drukkere winter dan ooit.”

De winter begint deze week in elk geval met een test in Valencia. Daar krijgt de Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 02 zijn vuurdoop van De Vries en Vandoorne. De auto heeft een licht herziene kleurstelling, maar het grootste verschil is een power boost: in de races is voortaan 220 in plaats van 200 kW beschikbaar, en 250 in plaats van 235 in attack mode.

Mercedes begint op 28 januari aan haar laatste Formule E-campagne met De Vries en Vandoorne, met de eerste race van de ePrix in Diriyah in Saoedi-Arabië. Het seizoen telt in totaal zestien ePrix’, verspreid over twaalf weekends, en loopt tot en met 14 augustus.