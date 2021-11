Nyck de Vries maakt 6 december op Sebring zijn eerste Indycar-meters tijdens een test voor Meyer Shank Racing. Het wordt een kennismaking voor de Nederlander, die het als ‘een unieke kans’ ziet en zich er professioneel als altijd op voorbereidt. “Ik ben benieuwd naar de racecultuur en -ervaring daar.”

Nyck, moeten we de test met Meyer Shank Racing vooral als kennismaking zien?

Nyck de Vries: “Ja, correct. Ik werd in september benaderd door Meyer Shank, en ik ben een racer en altijd nieuwsgierig naar nieuwe auto’s, ervaringen en disciplines. Ik hoefde er dus niet lang over na te denken. Het is een mooie mogelijkheid, een unieke kans om op deze manier kennis te maken met de racecultuur en -ervaring daar. En natuurlijk met de auto en alles wat erbij komt kijken.”

Hoe kwam Meyer Shank bij je terecht?

Lacht: “Via de mail, haha.”

Maar gaven ze nog een reden op? Als in: ‘je bent ons opgevallen door dit of dat…’

“Tsja, ik weet niet of ik mezelf moet ‘adverteren’ door daarop in te gaan, maar het ging dus per mail.”

Is het vooral een test, of moeten we er rekening mee houden dat je volgend jaar al in de auto zit?

“Nee, volgend jaar denk ik niet.”

Rinus van Kalmthout rijdt natuurlijk in de Indycars. Ken je hem en heb je er contact over gehad met hem?

“Nee, maar ik heb wel gesproken met Pato O’Ward, die ken ik omdat hij ook Formule 2 heeft gereden en we online regelmatig contact hebben. Ondanks dat coureurs in verschillende klassen in verschillende werelddelen racen, volgt iedereen elkaar en dat is wel mooi. Iemand als Fabio Quartararo (de wereldkampioen MotoGP, red.) ken ik persoonlijk niet, maar we hebben online wel contact en dat vind ik echt een held. Hij volgt de Formule 1 en Formule E op de voet, net zoals wij Indycar en de MotoGP volgen en vice versa. Ik heb dus veel met Pato gesproken. Ook met Stoffel (Vandoorne, de teamgenoot van De Vries bij Mercedes’ Formule E-team, red.), die ook gaat testen en Amerika beter kent dan ik. António Félix da Costa heeft vorig jaar bijvoorbeeld ook een Indycar getest. Dus ja, je praat erover met wie je tegenkomt, om ervaring in te winnen.”

Heb jij ‘iets’ met Amerika, zoals voor veel Nederlanders geldt?

“Het is een fascinerend land, bijzonder. Maar voor de rest heb ik er nog geen attachments mee. Ik ben er wel op vakantie geweest en we hebben dit jaar met de Formule E weer in New York geracet, dus ik ken het wel. Het is een bijzondere plek. Zolang je er niet hebt geleefd en gewerkt, en het niet op die manier kent, heb je er niet echt andere feelings mee.”

Kun je verder al meer zeggen over je plannen voor 2022?

“Nee, maar die worden binnenkort wel duidelijk. Ik bedoel: ik weet het wel, maar er is besloten het nog niet officieel bekend te maken. Het is dus een kwestie van tijd – en een formaliteit.”

Je noemt net Quartararo, is op twee wielen racen niet iets voor je?

“Nee, als dat voorbijkomt, zeg ik daar geen ja tegen, haha. Mijn toekomst is in elk geval op vier wielen.”