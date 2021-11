Met het vooruitzicht dat Mercedes na komend seizoen stopt met de Formule E, biedt het zijn twee coureurs, Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne, alvast de kans om voor 2023 nieuw onderdak te vinden. Zij zullen namelijk allebei deelnemen aan een IndyCar-test op het beroemde Sebring.

Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne komen in de Formule E uit voor het fabrieksteam van Mercedes. Afgelopen seizoen kroonde de 27-jarige De Vries zich tot wereldkampioen in de elektrische raceklasse, maar kort na dat succes maakte Mercedes bekend eind 2022, na seizoen 8, de stekker uit het project te trekken. Daarmee vertrekken zij net voor de komst van de nieuwe generatie Formule E-bolides, de zogenaamde Gen3, uit de sport. Mogelijk blijft het team dan wel bestaan, maar dan als privé-team.

Aangezien Mercedes eind 2022 stopt met de Formule E, zouden De Vries en Vandoorne moeten zoeken naar alternatieve opties voor 2023. De twee coureurs krijgen echter al een kans om zichzelf in een andere klasse in de schijnwerpers te rijden: de IndyCar. De Vries en Vandoorne zullen namelijk op 6 december deelnemen aan een IndyCar-test op Sebring, meldt Racer.com.

De Vries zal voor die test bij Meyer Shank Racing instappen. Dat team heeft al een line-up klaarstaan voor 2022, al is die niet bepaald jong te noemen. Ervaren zijn de 37-jarige IndyCar-kampioen en Indy 500-winnaar Simon Pagenaud en de 46-jarige Helio Castroneves, die dit jaar zijn vierde Indy 500-zege pakte, wel. Mogelijk kijken ze bij Meyer Shank Racing met de test voor De Vries dus alvast vooruit naar 2023, wanneer de Nederlander dan geen racezitje zou hebben.

Vandoorne stapt op zijn beurt in bij het Arrow McLaren SP-team. De 29-jarige Belg is al bekend met McLaren, waar hij in 2017 en 2018 voor in de Formule 1 reed. Eerder deed Nico Hülkenberg al een test voor dit team, maar de oud-Formule 1-coureur besloot om persoonlijke redenen af te zien van een avontuur in de Verenigde Staten. Arrow McLaren SP zou voor 2023 van twee naar drie auto’s willen gaan, wat Vandoorne ook weer een kans zou bieden om dan aan de slag te gaan.