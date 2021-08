Mercedes EQ heeft officieel bekendgemaakt dat het team aan het eind van seizoen 8 uit de Formule E zal vertrekken. Mogelijk gaat het team wel nog verder als privé-team, waarbij de naam van Mercedes-teambaas Toto Wolff al genoemd wordt als mogelijke koper.

“Mercedes-Benz kondigt vandaag aan dat het haar succesverhaal in de Formule E als deelnemer en fabrikant zal afsluiten aan het einde van seizoen 8, in augustus 2022”, meldt Mercedes in een verklaring.

Mercedes nam in seizoen 6 het HWA Racelab-team over en trok met oud-Formule 1-coureur Stoffel Vandoorne en de Formule 2-kampioen van 2019, Nyck de Vries, ten strijde in de elektrische raceklasse. Het team kende een moeizaam begin, maar aan het einde van dat eerste seizoen stond Vandoorne al op de hoogste trede van het podium.

Seizoen 7 werd een nog groter succesverhaal voor Mercedes EQ. Het kampioenschap lag nog helemaal open bij het ingaan van de seizoensfinale in Berlijn, waar twee races zouden bepalen wie de nieuwe kampioen zou zijn. Maar liefst achttien coureurs konden in theorie kampioen worden. Nyck de Vries had op zondag al genoeg aan een achtste plaats om de wereldtitel veilig te stellen. Bovendien werd Mercedes EQ de kampioen bij de teams.

Na dat succesvolle seizoen maakt Mercedes dus bekend dat zij uit de Formule E zal vertrekken. Dat gebeurt aan het einde van seizoen 8, dat tot en met augustus 2022 loopt. Zij zullen dus nog het laatste seizoen met de Gen2-auto rijden, maar stappen uit de elektrische raceklasse vóór de introductie van de Gen3. Mercedes heeft als autofabrikant onlangs een nieuwe strategie bekendgemaakt, waarbij het vanaf 2030 volledig elektrisch wil zijn. In plaats van nog meer middelen in de Formule E te stoppen, wil het Duitse merk dat allemaal in de ontwikkeling van de drie nieuwe elektrische platformen steken. Zij zullen voor die auto’s gebruikmaken van de kennis die zij in de Formule E hebben opgedaan.

Het vertrek van Mercedes is pijnlijk voor de Formule E. Eerder kondigden Audi en BMW al hun vertrek uit de sport aan. Zij hebben in Berlijn hun laatste race gereden als fabrieksteam. Bovendien komt er dan al na slechts drie seizoenen een einde aan het Formule E-avontuur van Mercedes. Toch hoeft het niet helemaal het einde van het team te betekenen. Mogelijk gaat het namelijk verder als privé-team. Daarbij wordt de naam van Toto Wolff, de teambaas van het Formule 1-team van Mercedes, al genoemd als mogelijke koper.

