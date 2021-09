Een laatbloeier, zo noemt Nyck de Vries zichzelf in interview met FORMULE 1 Magazine. Via de Formule 2, Formule E en endurance-racerij klopt De Vries nu in de F1 op de deur. “Al betekent alleen de Formule 1 halen voor mij niet per se ‘carrière geslaagd’.”

De Vries was eerder dit jaar in beeld bij Williams, al is dat team voor 2022 uiteindelijk voor Nicholas Latifi en Alexander Albon gegaan. Een beslissing die De Vries overigens begrijpt. De 26-jarige wereldkampioen Formule E mag, ook al zijn er zeker geen garanties, alsnog hopen op een zitje bij Alfa Romeo.

Over alle geruchten en machinaties kan De Vries weinig loslaten en zeggen. Wat hij in gesprek met FORMULE 1 Magazine wel erkent als antwoord op de vraag of zijn carrière mislukt zou zijn als hij de Formule 1 niet haalt? “Mislukt zeker niet. Of het aan me zou knagen? Dat ligt eraan hoe de toekomst zich ontvouwt.”

Andersom, zo geeft hij toe, is ook puur de Formule 1 halen nog geen reden om zijn loopbaan geslaagd te noemen. “Nee, want je kan wel de Formule 1 halen, maar uiteindelijk wil je er ook succes hebben. Ik doe niet alleen maar mee om het meedoen, ik wil meedoen om mee te doen – als je begrijpt wat ik bedoel!’, lacht hij.

“Alleen de Formule 1 halen, zou voor mij niet per se ‘carrière geslaagd’ betekenen. In hele professionele klassen racen en meedoen om zeges, is waar het om draait.” Vandaar ook dat hij zich zo gelukkig prijst met de elektrische Formule E en endurance-racerij waarin hij racet. “Dat zijn twee hele andere disciplines en dat combineren geeft me veel plezier.”

Goede job

Hoewel hij zichzelf een laatbloeier noemt, is De Vries naar eigen zeggen nog niet volgroeid. “Dat ben je namelijk nooit. Maar ik ben wel op een punt dat ik niet wil zeggen dat ik alles aan kan, want dat klinkt misschien arrogant, maar wel geloof dat ik in elke klasse een goede job kan doen. Wat die job ook is.”

