Als één van de weinige Nederlanders doet Formule E-kampioen Nyck de Vries er alles aan om Mercedes de Formule 1-titel te bezorgen. Als reserve-, test- en simulatorcoureur van het team maakt De Vries het titelgevecht van de andere kant mee.

Natuurlijk, rijden zit er niet in, dus in zekere zin is het geen ‘actief’ weekend, zegt De Vries in Qatar in gesprek met FORMULE 1 Magazine. “Al probeer ik wel waar mogelijk betrokken te zijn. Omdat het mijn natuur is en ik het werk met het team leuk en interessant vind.” Hij observeert wat op de baan gebeurt, het gedrag van de auto, de data die hij voor zijn neus krijgt, en deelt die observaties met het team.

Foto: Motorsport Images

Net zoals De Vries en Stoffel Vandoorne Mercedes om-en-om bijstaan op circuit, zit degene die in een raceweekend niet op de baan is, in de hightech simulator in Brackley. Al begint het werk eigenlijk natuurlijk al eerder met voorbereidend simwerk om een basisafstelling te vinden.

De setups van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas zijn ‘over het algemeen redelijk vergelijkbaar’, vertelt De Vries. “Dat werk geeft een eerste indruk. Vanaf daar ga je verder. De engineers hebben natuurlijk al ideeën of ervaring met een circuit en setupveranderingen die ze willen proberen.”

Het is ook niet zo dat De Vries hiervoor in de simulator de rijstijl van Hamilton of Bottas moet nabootsen. “Je wordt gewoon geacht het maximale uit de setup zelf te halen, om te zien of het performance oplevert.”

