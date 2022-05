Red Bull heeft voor dit raceweekend in Spanje ‘geen echte’ updates meegenomen volgens Max Verstappen. Wel heeft het team gewerkt aan gewichtsvermindering voor de ‘beetje dikke’ RB18.

Red Bull worstelde sinds het begin van het seizoen om het gewicht van de RB18 richting het minimumgewicht van 798 kilogram te krijgen. In Imola zette het team de eerste stappen in gewichtsvermindering, in Spanje zal het team nog een stapje zetten. “Het zijn niet echt updates, eerder gewichtsvermindering”, benadrukt Max Verstappen bij de persconferentie in Spanje. “Onze auto is nog steeds een beetje dik, we moeten nog wat afvallen. Dat is wat we nu proberen”, aldus de Nederlander.

Dit weekend zijn veel ogen gericht op Ferrari, dat voor het eerst dit seizoen met een groot updatepakket komt. Ook Verstappen is benieuwd naar de updates van zijn concurrent, maar wil zich daar niet te veel op focussen. “Zij komen met updates en het gaat interessant worden om te zien hoeveel het hen oplevert, maar uiteindelijk moeten we ons op ons eigen pakket focussen. Iedereen is wel bekend met dit circuit, we moeten gewoon een probleemloos weekend hebben.”

Na de Grand Prix van Miami maakte Ferrari-teambaas Mattia Binotto de opmerking dat hij verwacht, of eerder hoopt, dat Red Bull eerder het budgetplafond bereikt vanwege alle updates dan Ferrari. Daar gelooft Verstappen weinig van. “Het is heel simpel: het is hetzelfde voor iedereen. Ik zie daar dus geen problemen in.”