Jochen Mass, voormalig Formule 1-racewinnaar en een icoon in de sportwagenwereld, is op 78-jarige leeftijd overleden. De Duitser overleed zondag aan de complicaties van een beroerte die hij eerder dit jaar had opgelopen. Tussen 1973 en 1982 reed hij 105 Grands Prix. Acht keer eindigde hij op het podium; één keer klom hij – tijdens de Grand Prix van Spanje in 1975 – naar de hoogste trede.

De familie van Jochen Mass maakte het verdrietige nieuws bekend via een emotioneel bericht op Instagram: “Vandaag rouwen we om het verlies van een echtgenoot, vader, grootvader en een racelegende”, stond er te lezen. “Met pijn in het hart delen we het nieuws dat Jochen Mass vandaag is overleden aan de complicaties van een beroerte. Bedankt aan iedereen voor de ongelooflijke steun die we hebben ontvangen. Elk positief bericht werd aan hem doorgegeven, wat hem rust en troost gaf in zijn laatste dagen. Naast het rouwen om zijn dood, vieren we ook zijn ongelooflijke leven – een leven dat hij graag met jullie allemaal deelde, en dat hij ten volle heeft geleefd. Hij racet nu weer met al zijn vrienden.”

Jochen Mass maakte zijn Formule 1-debuut in 1973 tijdens de Britse Grand Prix met het team van Surtees. Al snel viel zijn talent op en in 1974 werd hij opgepikt door McLaren. Een jaar later boekte hij zijn eerste en enige overwinning in de koningsklasse, tijdens de door een zware crash ingekorte GP van Spanje. Zijn meest succesvolle seizoen volgde in 1977, toen hij als zesde eindigde in het kampioenschap. In de jaren daarna reed hij onder meer voor ATS, Arrows en March.

Gilles Villeneuve

De Duitse vedette was in 1982 betrokken bij het tragische ongeval waarbij Gilles Villeneuve om het leven kwam. Op 8 mei, tijdens de kwalificatie voor de GP van België op het circuit van Zolder, botste Mass met zijn auto op de Ferrari van de Canadese coureur. Het leidde indirect tot Villeneuves dood, al betrof het een tragisch race-incident – Mass trof geen blaam. Hij was echter diep geschokt door het ongeluk en verklaarde later dat hij het voorval zijn hele leven met zich mee zou dragen. In datzelfde jaar beëindigde hij zijn Formule 1-carrière.

Hoewel Jochen Mass een onuitwisbare indruk achterliet in de Formule 1, maakte hij ook furore in andere raceklassen. In de sportwagenwereld geldt hij als een ware legende. In 1972 won hij de 24 Uur van Spa met Ford, en in 1987 voegde hij daar een zege in de 12 Uur van Sebring aan toe, rijdend voor Porsche. Het absolute hoogtepunt volgde in 1989, toen Mass samen met Manuel Reuter en Stanley Dickens de 24 Uur van Le Mans won voor Sauber-Mercedes. Na zijn actieve carrière bleef Mass nauw betrokken bij de autosport, vooral als ambassadeur en mentor bij Mercedes, waar hij jonge talenten begeleidde en het merk wereldwijd vertegenwoordigde.

