McLaren-coureur Oscar Piastri won zondag de Grand Prix van Miami, met teamgenoot Lando Norris kort achter zich. De beelden na afloop spraken boekdelen: terwijl de beide coureurs ontspannen de race bespraken in parc fermé, kwam George Russell – die het podium completeerde – pas op de achtergrond de pitstraat binnenrijden. Max Verstappen (P4) verklaarde later ‘compleet kansloos’ te zijn geweest tegen McLaren. Moeten we ons gaan opmaken voor een interne titelstrijd?

De afgelopen weken gingen al geruchten dat het huidige seizoen zou uitmonden in een gevecht tussen Piastri en Norris. McLaren zou inmiddels zo dominant zijn. Er werden dan ook steeds vaker vergelijkingen getrokken met de zogenoemde Silver War, de periode waarin feitelijk alleen Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Nico Rosberg kans maakten op de titel. Anno 2025 kunnen we misschien wel spreken van een Papaya War – met uitzondering van de GP van Japan heeft McLaren alle races gewonnen.

LEES OOK: Verstappen berust in vierde plaats in Miami: ‘Compleet kansloos tegen McLaren’

Tijdens de persconferentie na afloop van de GP van Miami liet Piastri weten zich bewust te zijn van McLarens huidige voorsprong. “Die voorsprong is er, maar het verschilt wel per circuit”, gaf hij toe. Desgevraagd legde de Australiër uit dat een eventuele titelstrijd met zijn teamgenoot hoe dan ook spannend zou worden. “We zijn ons allebei bewust van elkaars sterke punten”, lichtte Piastri toe. “Dus het wordt zeker een interessant gevecht. Er zullen weekenden zijn waarin Lando (Norris, red.) sneller is, en weekenden waarin ik sneller ben.”

‘McLaren gaat voor’

“Natuurlijk willen we allebei de titel winnen, maar uiteindelijk staat McLaren voor ons allebei op één”, voegde hij eraan toe. “We willen het beste voor het team. Uiteindelijk streven we naar succes op de lange termijn. Dat is iets wat we beiden moeten blijven onthouden. Dit seizoen leggen we de basis voor de toekomst.” Lando Norris, die tijdens dezelfde persconferentie aanwezig was, hield zich op de vlakte. Gevraagd of hij een Papaya War verwachtte, reageerde hij geheimzinnig: “We zullen zien.”

Piastri boekte in Miami zijn vierde zege van het seizoen en heeft daarmee één Grand Prix meer gewonnen dan zijn teamgenoot. Het was tevens zijn derde overwinning op rij. De Australiër heeft zijn voorsprong op Norris vergroot tot zestien punten. Max Verstappen – derde in het kampioenschap – moet inmiddels 32 punten toegeven op de McLaren-coureur.

Lees hier alles over de GP van Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.