Max Verstappen greep naast een podiumplaats tijdens de GP van Miami. De polesitter kreeg het in de openingsronde van de race aan de stok met Lando Norris, maar werd later als eerste ingehaald door de uiteindelijke winnaar, Oscar Piastri. Later in de race betreurde de Nederlander opnieuw het gebrek aan snelheid ten opzichte van McLaren, en ook George Russell kwam hem — na een ongelukkig getimede virtuele safetycar — voorbij.

“Ik had niets te verliezen”, verzuchtte Max Verstappen na afloop van de race tegenover F1TV. “Uiteindelijk probeerde ik gewoon een beetje lol te hebben”, doelde hij op de gevechten met McLaren. “Ik heb gisteren beloofd dat ik mijn uiterste best zou doen, maar helaas hadden we gewoon niet het tempo. De banden werden al snel te heet — we waren echt een beetje aan het worstelen op de baan. En natuurlijk hadden we ook een beetje pech met de virtuele safetycar. Maar goed, dat hoort nu eenmaal bij racen.”

“McLaren heeft duidelijk veel meer snelheid”, voegde Verstappen eraan toe. “Dat is gewoon hun kracht. Op circuits met weinig bandendegradatie is dat misschien minder goed te zien, maar vandaag werd eens te meer duidelijk wat voor voorsprong ze hebben.” In een interview met Viaplay deed hij er nog een schepje bovenop: “Het is gewoon niet goed genoeg. We waren compleet kansloos. Die virtuele safetycar maakt dan ook niet meer uit, ik ben hier immers niet om derde of vierde te worden.”

‘Laat lekker zitten, ik rijd ‘m gewoon naar huis’

Een verwoede poging om George Russell nog voorbij te steken voor een podiumplaats was dan ook van korte duur. “Daar had ik ook weinig zin meer in”, reageerde Verstappen droogjes. “Natuurlijk kon ik wel wat harder, maar dan werden de banden gelijk veel te warm. Ik dacht bij mezelf: ‘Laat lekker zitten, ik rijd ‘m gewoon naar huis.'”

Verstappen bezet nog steeds de derde plaats in het klassement, maar moet wel tweeëndertig punten toegeven op Piastri. McLaren-coureur Lando Norris scheidt het duo — hij heeft een voorsprong van zestien punten opgebouwd op zijn Nederlandse rivaal. Ondertussen komt George Russell gevaarlijk dichtbij; de Britse Mercedes-man staat nog maar zes punten achter Verstappen.

