Ferrari-coureur Carlos Sainz heeft de eerste training op het vernieuwde Albert Park-circuit als snelste afgesloten, voor teamgenoot Charles Leclerc en Red Bulls Sergio Pérez en Max Verstappen.

De Spanjaard was de winnaars van de eerste twee races van 2022 zo dus te snel af. Met een behoorlijke marge ook, want het verschil met Leclerc was maar liefst 0.571 seconde. Verstappen eindigde als vierde op acht tienden van Sainz, met Pérez die dus derde was.

Leclerc en Verstappen stonden allebei ook nog een paar keer bovenaan, want het was stuivertje wisselen aan de top. Sainz was uiteindelijk de enige coureur die onder de 1:20 wist te komen, met een 1:19.806. Hij was daarmee al sneller dan de pole-tijd van 2019, al was dat nog op de oude Albert Park-omloop.

Het circuit in Melbourne is voor dit jaar namelijk flink aangepast. Dit om het inhalen te bevorderen, al is het hierdoor ook een stuk sneller geworden. Erg veel hoefden de coureurs niet te wennen, op een schuivertje van Kevin Magnussen en spin van Fernando Alonso na, al liep dat ook goed af.

De sessie werd desondanks twee keer stilgelegd. De eerste keer nadat Pérez een onderdeel verloor. De tweede rode vlag was nodig toen Sebastian Vettel (Aston Martin) stilviel met motorpech. Naar een aantal coureurs loopt nog wel een onderzoek voor het hinderen van collega’s, met veel coureurs die elkaar in de weg reden.

Mercedes wist ondertussen weer niet te imponeren, met Lewis Hamilton en George Russell zevende en twaalfde. De lokale held Daniel Ricciardo sloot VT1 af op de achtste stek. Zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris eindigde als vijfde.

Uitslagen GP Australië 2022 - 1e Vrije Training

Pos Coureur Team Nationaliteit Tijd