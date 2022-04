McLarens Lando Norris heeft de derde training down under in Melbourne als snelste afgesloten, terwijl Max Verstappen de zevende tijd klokte. De sessie lag een tijdje stil na een crash van Sebastian Vettel en werd voortijdig afgevlagd na een crash van zijn Aston Martin-collega Lance Stroll.

Vettel verloor de controle over zijn Aston Martin in de combinatie van bocht negen en tien. De Duitser kon ongeschonden uitstappen, maar zijn bolide lag wel in de kreukels. Niet prettig, want Vettel had vrijdag ook al veel tijd verloren. Na een motorprobleem in de eerste training, bleef hij daarna namelijk aan de kant tijdens de tweede vrijdagsessie. Het kon nog erger voor Aston Martin, want vijf minuten voor het eind klapte ook Stroll van de baan af. De training werd toen afgevlagd.

Bovenaan de tijdenlijst prijkt zo de naam van Norris, die een 1:19.117 neerzette. De Brit was daarmee 0.132 seconde sneller dan Ferrari’s Charles Leclerc – de WK-leider – en 0.148 seconde rapper dan Red Bulls Sergio Pérez. De vierde tijd was voor Fernando Alonso, voor Ferrari’s Carlos Sainz en Norris’ teamgenoot Daniel Ricciardo. Lewis Hamilton was de best geklasseerde Mercedes-coureur op plek acht. De Brit worstelde echter zichtbaar met zijn auto en had een paar uitstapjes buiten de baan.

Voor Verstappen verliep de zaterdagsessie ook niet gladjes. Hij eindigde als zevende op 0.692 seconde van Norris, al reed hij zijn snelste tijd wel op mediums. Eerder in de training spinde hij een keertje, terwijl hij later klaagde over onderstuur. Zijn laatste poging tot een snelle ronde, strandde nadat hij te ver doorschoot bij het aanremmen van bocht 1. Verstappen was vrijdag overigens ook lang niet te spreken over de balans van zijn Red Bull, al was die toen aan het eind van de dag na setupwijzigingen wel beter.

