Max Verstappen heeft de generale repetitie voor de kwalificatie als snelste afgesloten. De Nederlander topte de tijdenlijst met een 1:32.544, maar de verschillen met Mercedes en Ferrari waren klein. Als de derde vrije training een voorbode is voor de kwalificatie, dan belooft die razend spannend te worden.

Opvallend genoeg besloten Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell al direct bij de start van de derde vrije training naar buiten te gaan, wat ongebruikelijk is voor het team. Maar de problemen leken er op vrijdag te zijn en nu was het belangrijk om extra kilometers te rijden. Toch meldde het team zich vandaag plots weer vooraan en stonden Hamilton en Russell even bovenaan, maar zien zij aan het einde van de sessie toch weer Max Verstappen bovenaan staan: 1:32.544. Teamgenoot Sergio Pérez noteerde de derde tijd. Russell eindigt als vierde, Hamilton moet genoegen nemen met de zesde tijd.

Ferrari zette de toon van de vrijdag voort en liet meteen zien dat zij om de poleposition willen meedoen, al verliep de sessie niet geheel probleemloos voor Charles Leclerc. De Monegask zat op de limiet van de F1-75 en spinde op hoge snelheid van de baan in bocht 11. Hij kon op eigen kracht wel uit de grindbak komen, maar dat setje Pirelli-banden kon meteen de prullenbak in. De Tifosi hebben met de tweede tijd voor Leclerc en de vijfde tijd voor Carlos Sainz genoeg reden om uit te kijken naar de kwalificatie.

In deze vrije training vormde zich een duidelijke top drie bij de teams: Red Bull, Ferrari en Mercedes. Achter die teams waren de verschillen wat groter, al kwam Kevin Magnussen met de Haas nog opvallend dicht bij de tijd van Hamilton.

Voor Yuki Tsunoda was het een middag om te vergeten. De Japanner had graag wat ronden gereden, maar bij het uitrijden van de pitbox merkte hij op dat zijn stuur niet werkte. Hij meldde een oliegeur en de AlphaTauri bleef de gehele sessie binnen staan.

Bovenaan ziet het er spannend uit, al valt het resultaat nog met een korreltje zout te nemen. De rondetijden waren al een stuk sneller dan de rondetijden van VT1, maar met asfalttemperaturen die boven de 35 graden lagen naderden was de sessie niet geheel representatief voor de omstandigheden in de kwalificatie, wanneer de zon al onder is.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein begint om 16:00 uur Nederlandse tijd.

Volledige uitslag van VT3: