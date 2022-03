Mercedes-teambaas Toto Wolff is ervan overtuigd dat Red Bull voor dit weekend in Bahrein de favoriet is. De Oostenrijker is niet tevreden over de prestaties van zijn eigen team op dag 1: “We hebben niet aan onze verwachtingen kunnen voldoen.”

“Red Bull is een klasse apart”, stelt Wolff bij de persconferentie in Bahrein. Na de eerste dag leken de problemen bij Mercedes serieus, wat nog eens benadrukt werd door de vierde en negende tijd voor George Russell en Lewis Hamilton, terwijl Max Verstappen met de Red Bull de snelste van de vrijdag was.

“Tot dusver hebben wij niet aan onze verwachtingen kunnen voldoen”, geeft Wolff dan ook toe. Hamilton en Russell klaagden allebei nog altijd over het gehobbel van de W13 op de rechte stukken, iets dat Mercedes nog onder de knie moet krijgen.

Op dit moment is Mercedes dan ook niet in staat om voor de zege te gaan, denkt Wolff. Maar, voegt hij meteen toe, dat betekent niet dat dit het hele seizoen het geval zal zijn. “We kunnen met eenvoudige oplossingen komen.” En, zo herinnert hij eraan, ‘er zijn 23 races dit jaar’. Toch wil Wolff ‘zo snel mogelijk’ met die oplossingen komen en hij is er dan ook van overtuigd dat Mercedes dit jaar ‘weer competitief zal zijn’.

Op vrijdag betwijfelde Hamilton al of Mercedes de problemen op de korte termijn kan oplossen. “We hadden in het verleden te maken met kleine problemen, dit jaar kennen we veel grotere problemen”, stelde hij. “Alles wat we proberen om het op te lossen, werkt niet echt. Het gaat een oplossing op de lange termijn worden, niet op de korte termijn.”

