Mercedes staat nog niet waar het wil staan, stelt George Russell na de eerste dag in Bahrein. Red Bull en Ferrari staan nog ’te ver’ van Mercedes verwijderd, denkt Russell, en zelfs AlphaTauri en Alfa Romeo zijn volgens de Brit sneller.

Russell sloot de eerste dag van het raceweekend in Bahrein af met de vierde tijd in de tweede vrije training. Hij was daarmee ruim een halve seconde langzamer dan Max Verstappen en stond achter de beide Ferrari’s, maar zag ook dat de verschillen daarachter niet zo groot waren tussen Alpine, Alfa Romeo en, misschien wel de grootste verrassing, Haas.

Lees ook: Hamilton vreest dat problemen Mercedes niet op korte termijn opgelost kunnen worden

“Het is duidelijk dat we niet staan waar we willen staan, we hebben wat vooruitgang geboekt maar we hebben de snelheid niet”, vertelt Russell aan Sky Sports. “We moeten vanavond de data bekijken om te zien waarom we worstelen. We staan ver van Ferrari en Red Bull af. Zelfs Alfa Romeo en AlphaTauri zien er sneller uit”, maakt de Brit maar duidelijk dat het team nog veel werk te verrichten heeft.

Toch laat Russell de dag daarmee slechter klinken dan het was, gezien zijn vierde tijd. Maar daar moet niet te veel waarde aan gehecht worden, legt de Brit uit. “Je moet kijken naar de langere runs. We waren daar constant een seconde langzamer dan onze concurrenten. We moeten de data bekijken. Maar we kunnen vast wel wat vinden. We zijn nog niet blij, we hebben wat werk te doen, maar als er één team is dat dat kan doen, dan is dat ons team wel”, bekijkt hij het van de positieve kant.

Lees ook: VT2: Verstappen geeft visitekaartje voor 2022 af, Hamilton klaagt over stuiterauto en remmen

“We proberen van alles om de auto te verbeteren”, voegt hij toe. “We gooien er alles tegenaan om de performance uit de auto te halen, maar we worstelen om het eruit te halen. Het gaat wat tijd kosten. We hoopten het dit weekend op te lossen, maar we hebben nog wat werk te doen. We kunnen niets drastisch doen van de ene op de andere dag. We moeten nog steeds het beste van deze situatie maken en misschien de schade beperken”, besluit Russell.