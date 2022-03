Lewis Hamilton vreest dat de problemen waar Mercedes mee te kampen heeft niet snel opgelost zullen worden. De zevenvoudig wereldkampioen stelt dat het team dit jaar voor ‘veel grotere problemen’ staat dan voorgaande jaren.

Het was een moeizame dag voor Mercedes. Bij de testdagen leek het erop dat het kampioensteam zoals de afgelopen jaren zat te sandbaggen, maar de problemen lijken er op de eerste dag van het Grand Prix-weekend toch wel degelijk te zijn.

Hamilton klaagde tijdens de vrije trainingen over het porpoising, het stuiteren van de bolide, van de W13 en was niet helemaal tevreden over de remmen. Teamgenoot George Russell noteerde nog de vierde tijd in de tweede vrije training, maar Hamilton kwam slechts tot de negende tijd en was ruim een seconde langzamer dan Max Verstappen in de Red Bull. Genoeg werk aan de winkel voor Mercedes, weet Hamilton.

“We hadden in het verleden te maken met kleine problemen, dit jaar kennen we veel grotere problemen”, stelt Hamilton tegenover Sky Sports. “Alles wat we proberen om het op te lossen, werkt niet echt. Het gaat een oplossing op de lange termijn worden, niet op de korte termijn.”

Wat voor Hamilton pijnlijk was, was dat hij maar liefst een halve seconde langzamer was dan zijn nieuwe teamgenoot. Hamilton benadrukt dat hij niet naar zijn teamgenoot heeft gekeken omdat hij het te druk had met zijn eigen problemen. “We hebben andere dingen geprobeerd”, legt de Brit uit. “Ik heb niet naar zijn auto gekeken, ik weet niet wat zijn problemen zijn. We concentreerden ons op onze eigen problemen”, aldus Hamilton.