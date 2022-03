Het viel Lewis Hamilton zwaar hoe de Grand Prix van Abu Dhabi vorig jaar verliep, maar gebrand op wraak is de zevenvoudig wereldkampioen niet: “Zo zit ik niet in elkaar.”

De Grand Prix van Abu Dhabi zorgde voor flink wat controverse. Max Verstappen werd daar tot kampioen gekroond na een knotsgekke slotfase, waarin een safetycar-fase ervoor zorgde dat de Nederlander, die een pitstop maakte, in de laatste ronde de leiding van Hamilton kon overnemen en zo kampioen kon worden.

Het leidde tot kritiek op het handelen van de wedstrijdleiding en uiteindelijk tot een nieuwe structuur bij de FIA, waar Michael Masi vervangen is door twee nieuwe wedstrijdleiders die elkaar afwisselen: Niels Wittich en Eduardo Freitas. Hamilton gaf na lange tijd stilte aan dat de gebeurtenissen van die race hem zwaar vielen en dat hij een stapje terug moest doen.

Lees ook: Hamilton onder de indruk van ‘belachelijk snelle’ Red Bull: ‘Maar Mercedes is het beste team’

Of Hamilton dit jaar gebrand is op wraak, en om dingen recht te zetten? “Nee, op allebei die vragen. Zo zit ik niet in elkaar”, antwoordt hij bij de persconferentie in Bahrein. “Zo benader ik dit jaar niet. Ik probeer gewoon zoals altijd te kijken of ik als coureur een stap kan zetten en het weer beter kan doen dan vorig jaar. Ik verheug me ook op de samenwerking met het team en probeer die elk jaar te verbeteren. Daar probeer ik me dus op te concentreren: een betere coureur worden.”

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: Motorsport Images

Hamilton hoopt op transparantie

“Ik ben nu heel anders dan toen ik mijn eerste seizoen deed”, vervolgt Hamilton. “Ik denk dat je je elk jaar ontwikkelt – als mens en coureur. Die balans vinden tussen werk en privé, verandert altijd. Vandaag de dag beheer ik mijn tijd een stuk beter. Ik rijd al zo lang in deze sport en zit al tien jaar bij Mercedes, dus de relatie met het team is geweldig en ik breng veel ervaring mee. Er wachten ons dit jaar wat uitdagingen, maar ik denk dat we dat aankunnen.”

Lees ook: Bottas: ‘Betwijfel of iemand Hamilton met gelijkwaardig materiaal kan verslaan’

Vandaag komt de World Motor Sport Council van de FIA bijeen om eventuele wijzigingen naar aanleiding van het onderzoek te bespreken. Hamilton vindt het ‘belangrijk dat de sport transparant is’, wat betreft dat onderzoek en drong ook aan om het onderzoek openbaar te maken. Daar heeft hij ook met de nieuwe FIA-president over gesproken, zegt hij, en die onderschrijft zijn lezing. “Ik denk dat we, zoals altijd, moeten blijven leren om het beter te doen.”