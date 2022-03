Lewis Hamilton was na de testdagen in Bahrein onder de indruk van de ‘belachelijk snelle’ Red Bull, maar hij is er ook van overtuigd dat Mercedes ‘het beste team’ is: “Ongetwijfeld.”

Na de testdagen kwamen er weinig positieve berichten vanuit het Mercedes-kamp. Lewis Hamilton was er zelfs van overtuigd dat het team nog wat huiswerk te doen had en dat zij voor nu nog niet om de zeges zullen strijden. Met name de problemen met het porpoising, het stuiteren van de bolide op de rechte stukken, baarden de zevenvoudig wereldkampioen zorgen.

“Het was een lastige test”, zegt Hamilton bij de Expo 2020 in Dubai, dat vanwege het coronavirus nu pas plaatsvindt. “Er waren veel auto’s die er behoorlijk snel uitzien. De Alfa Romeo zag er snel uit, Valtteri (Bottas, red.) zag er snel uit. Natuurlijk ziet de Red Bull er nu belachelijk snel uit, net als de Ferrari.” Maar, zo maakt Hamilton ook maar meteen duidelijk: “Wij zijn het beste team. Ongetwijfeld.”

Hamilton was niet helemaal tevreden over het verloop van de testdagen, maar kijkt tegelijkertijd uit naar de uitdagingen die de problemen met zich meebrengen. “De testdagen verliepen moeizaam, maar het geweldige daarvan is dat ik hierna een gesprek heb met alle mensen in Brixworth”, doelt Hamilton op de High Perfomance Powertrains-fabriek in het Verenigd Koninkrijk. “We zullen praten over de krachtbron, de wegligging en hoe we voor deze week aan meer vermogen kunnen komen.”

“Vervolgens heb ik een gesprek met iedereen in Brackley (de Mercedes-fabriek, red.) en dan bespreken we hoe we auto kunnen verbeteren, hoe we kunnen voorkomen dat deze zo stuitert en hoe we het maximale uit de auto kunnen halen. Iedereen staat dus te popelen. De engineers houden van dit soort uitdagingen”, besluit Hamilton.