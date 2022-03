Lewis Hamilton stelt dat Mercedes geen spelletjes speelt en de constructeurskampioen écht nog met wat problemen kampt met de revolutionaire W13-bolide. De Brit verwacht ook echt niet dat Mercedes over een week tijdens de Grand Prix van Bahrein ineens vooraan staat.

Hamilton haakt daarmee in op de uitspraken van onder meer zijn eigen teamgenoot George Russell, en Ferrari’s Carlos Sainz en Red Bulls Max Verstappen. Russell stelde eerder ook al dat Mercedes er echt nog niet is met de W13, en andere teams er beter voor staan. Sainz trok die opmerkingen van Russell dan weer in twijfel: ‘dat roepen ze altijd, en dan vegen ze iedereen op een hoop bij de eerste race’. Verstappen is ook sceptisch. “Als een ander team goed is tijdens de test, roept Mercedes altijd: ‘wij zijn geen favoriet’. En als het dan toch goed gaat hoor je: ‘we hebben het in een week zo goed omgedraaid…'”

‘Ligt nu anders’

Hamilton beseft op zijn beurt dat andere teams de uitlatingen vanuit het Mercedes-kamp wellicht in twijfel trekken. “Ik weet dat iedereen denkt dat we het doen voorkomen of we slechter zijn dan we zijn, maar het ligt dit jaar gewoon echt wat anders”, verwijst hij naar de introductie van de nieuwe auto’s. Met de W13 heeft Mercedes nog ‘wat obstakels te overwinnen’. Hij benadrukt daarbij desgevraagd dat het ‘heel anders voelt’ dan een jaar geleden, toen Mercedes van de Bahrein-test naar de race in Bahrein een flinke stap zette. “Ik denk ook niet dat we nu zo’n grote stap kunnen zetten.”

“Ik denk dat we wat meer tijd nodig hebben”, vervolgt Hamilton. “Van wat ik heb begrepen, moeten we flink wat snelheid vinden.” Waar Hamilton dan wel weer vertrouwen uitput, is dat Mercedes problemen doorgaans goed het hoofd weet te bieden. Maar als er morgen geracet zou worden, stelt hij: “Dan kan iedereen denk ik wel zien dat wij momenteel niet het snelst zijn. Ik denk dat Ferrari dan het snelst is. En dan Red Bull en dan wij, of misschien eerst McLaren.” Hamilton gelooft overigens zeker in het potentieel van de nieuwe Mercedes, maar: “We hebben gewoon nog veel werk te doen.”

