Kristallen bol gepoetst, tarotkaarten geschud: onze redactie heeft samen met Jeroen Bleekemolen en Tom Coronel alle mogelijke middelen aangewend om een blik te werpen in de toekomst van de Formule 1. Welke verrassingen heeft het nieuwe seizoen in petto? En belangrijker nog: wie gaat er met de felbegeerde wereldtitel aan de haal?

Coureur Jeroen Bleekemolen

Wie wordt er wereldkampioen in 2025?

Max Verstappen!



Welke rookie maakt komend seizoen de meeste indruk?

Ik zet mijn geld op Kimi Antonelli.



Gaat Liam Lawson het bij Red Bull beter doen dan Sergio Pérez?

Lawson doet het beter dan Pérez, maar hij krijgt het dit seizoen niet eenvoudig.



Welk Formule 1-team staat aan het einde van dit jaar bovenaan het schadekampioenschap?

Ik ga voor VISA RB.



Welke Ferrari-coureur scoort de meeste punten?

Charles Leclerc.



Hoeveel Grands Prix gaat Max Verstappen winnen?

Acht! Best veel, maar hij wint er altijd een paar die hij eigenlijk niet had moeten winnen haha.

Coureur Tom Coronel

Wie wordt er wereldkampioen in 2025?

Lewis Hamilton, en dan stopt hij er gelijk mee.



Welke rookie maakt komend seizoen de meeste indruk?

Iedere rookie moet natuurlijk nog rijpen, maar ik ga voor Hadjar bij Visa RB.



Gaat Liam Lawson het bij Red Bull beter doen dan Sergio Pérez?

Ik vind dit een hele moeilijke. Pérez is nooit slecht geweest, maar ten op zicht van Max sta je er altijd slecht voor. En dat is een beetje het probleem. Maar als jij als Lawson jouw carrière moet starten naast Verstappen, wat kun je dan verwachten? Mijn gevoel zegt dat hij teveel risico gaat nemen. En ik ga buikpijn krijgen als hij knakt, want dat zou echt zonde zijn.



Welk Formule 1-team staat aan het einde van dit jaar bovenaan het schadekampioenschap?

Haas.



Welke Ferrari-coureur scoort de meeste punten?

Ik heb natuurlijk al gezegd dat Hamilton kampioen gaat worden, dus hij. En dan moet het boek gesloten worden.



Hoeveel Grands Prix gaat Max Verstappen winnen?

Zes.

De fans in Italië kunnen niet wachten tot Hamilton instapt bij Ferrari (Getty Images).

Hoofdredacteur André Venema

Wie wordt er wereldkampioen in 2025?

Lewis Hamilton. Indien hij een even potente auto als Max Verstappen heeft, is hij de enige die hem kan verslaan.



Welke rookie maakt komend seizoen de meeste indruk?

Kimi Antonelli. Hij is niet voor niets het toekomstige fundament va Mercedes



Gaat Liam Lawson het bij Red Bull beter doen dan Sergio Pérez?

De vraag stellen is hem beantwoorden: de lat is wat dat betreft niet heel hoog gelegd door Sergio Pérez.



Welk Formule 1-team staat aan het einde van dit jaar bovenaan het schadekampioenschap?

Haas.



Welke Ferrari-coureur scoort de meeste punten?

Lewis Hamilton.



Hoeveel Grands Prix gaat Max Verstappen winnen?

Acht keer.

Chef redactie Frank Woestenburg

Wie wordt er wereldkampioen in 2025?

Max Verstappen.



Welke rookie maakt komend seizoen de meeste indruk?

Oliver Bearman. Heeft afgelopen jaar al laten zien dat hij iets extra’s heeft.

Gaat Liam Lawson het beter doen dan Sergio Pérez bij Red Bull?

Zeker. Slechter kan niet. We zullen hem vaker op het podium zien dan in de vangrails.

Welk Formule 1-team staat eind volgend jaar bovenaan het schadekampioenschap?

Visa Cash App RB. Ik ben niet enthousiast over debutant Isack Hadjar.



Welke Ferrari-coureur scoort de meeste punten?

Charles Leclerc. Is ambitieus en getergd, heeft meer ervaring met Ferrari en meer de gunfactor binnen het team, vermoed ik.



Hoeveel Grands Prix gaat Max Verstappen winnen?

Acht keer.

Verslaggever Gerard Bos

Wie wordt er wereldkampioen in 2025?

Max Verstappen, in de slotrace, na spannend seizoen en stuivertje wisselen met Hamilton, Leclerc en Norris.



Welke rookie maakt komend seizoen de meeste indruk?

Bortoleto, natuurtalent!



Gaat Liam Lawson het bij Red Bull beter doen dan Sergio Pérez?

Ja, al zal het met vallen en opstaan zijn.



Welk Formule 1-team staat aan het einde van dit jaar bovenaan het schadekampioenschap?

Mercedes, door twee coureurs met bewijsdrang en teveel zelf opgelegde druk. Antonelli wil zich bij topteam laten zien als rookie, Russell als teamleider. Gaan beide daardoor forceren en over het randje, vrees ik, met schades tot gevolg.



Welke Ferrari-coureur scoort de meeste punten?

Leclerc met miniem verschil ten opzichte van Hamilton. Beiden strijden tot het laatste mee om titel.



Hoeveel Grands Prix gaat Max Verstappen winnen?

Zes (bonusvoorspelling: Norris vijf, Hamilton en Leclerc elk vier, Piastri en Russell elk twee en… Lawson een!)

Of zien we juist Lando Norris vaak winnen in 2025? (Motorsport Images)

Verslaggever Gwen Kleverlaan

Wie wordt er wereldkampioen in 2025?

Laat ik eens wat anders zeggen dan de rest. Ik denk Lando Norris.



Welke rookie maakt komend seizoen de meeste indruk?

Oliver Bearman, hij zal niet per se meer punten halen dan de rest van de rookies. Maar ik denk dat hij wel indruk maakt op de zaterdag en weinig schade gaat rijden.



Gaat Liam Lawson het bij Red Bull beter doen dan Sergio Pérez?

Ja sowieso, slechter kan bijna niet. Ik denk dat hij het in het begin nog wel even moeilijk heeft maar tegen het einde van het seizoen doet hij gewoon mee in de top 10.



Welk Formule 1-team staat aan het einde van dit jaar bovenaan het schadekampioenschap?

Sauber. Die auto rijdt al niet, en dan nog eens met een rookie in de Formule 1. Dat wordt hard werken voor de engineers.



Welke Ferrari-coureur scoort de meeste punten?

Charles Leclerc, ik denk dat het weinig gaat schelen met Lewis Hamilton. Maar dat Leclerc genoeg punten scoort in het begin van het seizoen dat Hamilton hem niet meer in weet te halen.



Hoeveel Grands Prix gaat Max Verstappen winnen?

Vier.

Verslaggever Matthijs Nijhuis

Wie wordt er wereldkampioen in 2025?

Lando Norris! Doe eens gek. McLaren heeft straks direct een competitieve auto, Lawson snoept punten weg bij Verstappen en Ferrari slaat de plank in eerste instantie mis met nieuwe SF-25.



Welke rookie maakt komend seizoen de meeste indruk?

Oliver Bearman, mits we hem nog als rookie mogen beschouwen. Haas blijft competitief in het middenveld en Bearman zal goede punten scoren.



Gaat Liam Lawson het bij Red Bull beter doen dan Sergio Pérez?

Zeker, met een beetje geluk wint hij volgend jaar zijn eerste race, daarnaast verwacht ik dat hij ‘gewoon’ consistent in de top vijf eindigt.



Welk Formule 1-team staat aan het einde van dit jaar bovenaan het schadekampioenschap?

Visa RB, twee heethoofden naast elkaar, zeker Hadjar gaat wel een paar keer de muur in. Bij de andere teams rijden er ook rookies, maar die hebben allemaal een teamgenoot die op safe kan spelen.



Welke Ferrari-coureur scoort de meeste punten?

Charles Leclerc, in het eerste seizoen van Hamilton is hij de consistente coureur.



Hoeveel Grands Prix gaat Max Verstappen winnen?

Zes!

Verslaggever Bas Holtkamp

Wie wordt er wereldkampioen in 2025?

Lewis Hamilton (maar dan moet hij wel weer zijn magie terugkrijgen en niet zo racen als in 2024…)



Welke rookie maakt komend seizoen de meeste indruk?

Hadjar, maar dan vooral vanwege zijn getier over de boordradio.



Gaat Liam Lawson het bij Red Bull beter doen dan Sergio Pérez?

Ja, Lawson kan zich goed aanpassen aan een nieuwe omgeving en is voor niemand bang. Toch zal het ook voor hem lastig worden naast Verstappen, want zijn voorgangers waren ook geen pannenkoeken.



Welk Formule 1-team staat aan het einde van dit jaar bovenaan het schadekampioenschap?

Haas.



Welke Ferrari-coureur scoort de meeste punten?

Hamilton omdat hij wat slimmer racet in de Grands Prix, maar dan moet hij wel eerst elke keer Leclerc inhalen omdat ik verwacht dat de Monegask hem dik gaat verslaan in de kwalificatiesessies.



Hoeveel Grands Prix gaat Max Verstappen winnen?

Vijf.

