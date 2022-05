Williams is in de zoektocht naar rondetijd dusdanig ver gegaan, dat de engineers hebben voorgesteld om de verflaag van de livery volledig weg te halen en met pure koolstofvezel rond te rijden. Dat was echter niet waar het marketingteam op zat te wachten, geeft head of vehicle performance, Dave Robson, aan.

Williams verscheen in Bahrein nog met de gloednieuwe livery zoals deze voor het seizoen gepresenteerd werd, maar beetje bij beetje verdween het blauw van de bolide. In plaats daarvan verschenen er wat kale plekken op de bolide van Nicholas Latifi en Alexander Albon. In Imola was dat goed zichtbaar: veel stukken verf waren van de auto gehaald en waren nu puur koolstofvezel.

Williams worstelt al sinds de testdagen om in de buurt van het minimumgewicht te komen en verliest zo dus kostbare tijd op de baan. Daardoor is het team gaan zoeken naar alle beetjes om gewicht te besparen, waaronder het weghalen van de verflaag. Daarin gingen de engineers zelfs zover dat ze probeerden om de livery volledig terug te brengen tot puur koolstofvezel.

Dave Robson, head of vehicle performance van Williams, geeft in gesprek met Motorsport.com toe dat zijn engineers dat idee opperden, maar dat zij daarbij stuitten op het marketingteam. Een auto zonder livery is natuurlijk niet waar de sponsors van het team op zitten te wachten. “Dat is waar engineering en marketing elkaar tegenkomen, niet waar?”, zegt Robson. “We willen allemaal dat de auto er prachtig uitziet, dat hoort bij de sport.”

“Het gaat niet alleen om de livery van de auto: het zet de toon voor het hele merk en dat is natuurlijk heel belangrijk”, vervolgt Robson. “Het is een compromis. De auto moet een zichtbare persoonlijkheid hebben, maar tegelijkertijd is het in het belang van de sponsors dat we deze zo snel mogelijk maken.”