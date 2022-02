Williams-junior Zak O’Sullivan mag binnenkort deelnemen aan een test met een Aston Martin Formule 1-auto. De Brit werd door de British Racing Drivers’ Club uitgeroepen tot Young Driver of the Year, waarbij de winnaar een Formule 1-test met Aston Martin wint.

Vorige week maakte Williams bekend dat het Zak O’Sullivan als nieuwe junior had gestrikt aan haar opleidingsteam. De 17-jarige Brit won vorig jaar het GB3-kampioenschap, die eerder al gewonnen werd door Jenson Button, George Russell en Lando Norris. O’Sullivan werd bovendien – na een tweedaags evenement op Silverstone met andere kandidaten Ollie Bearman, Jonny Edgar en Louis Foster – door de BRDC uitgeroepen tot Young Driver of the Year, wat hem niet alleen de eretitel oplevert, maar ook een Formule 1-test met Aston Martin. Die test zal later dit jaar plaatsvinden.

“Ik was ongelooflijk blij met de nominatie en heb erg genoten van de evaluatie-ervaring in oktober, om dan een prijs mee naar huis te nemen is de kers op de taart”, zegt O’Sullivan. “Het is een enorme prestatie voor een jonge coureur als ik, die zijn carrière nog aan het ontwikkelen is. Veel oud-Formule 1-coureurs hebben deze prijs gewonnen, dus ik ben er erg trots op dat ik ook op die lijst sta.”

“Ik had wel een goed idee van hoe snel ik was bij de test, met name bij de ‘race’ met de Formule 2”, vervolgt O’Sullivan. “Ik kijk erg uit naar de Formule 1-test. Hopelijk zal mijn nek het na een jaar in de Formule 3 volhouden. Het zal geweldig zijn om te kunnen zeggen dat ik in een Formule 1-auto heb gereden.” O’Sullivan zal dit jaar deelnemen aan het Formule 3-kampioenschap, waar hij voor het team van Carlin zal rijden.

