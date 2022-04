Williams-teambaas Jost Capito is ‘opgelucht’ na het eerste punt voor zijn team in 2022. Er was een opvallende strategie voor nodig, maar het is ‘behoorlijk bemoedigend’ dat zij nu van de nul af zijn: “We hadden een moeilijke start.”

Williams koos voor een opvallende strategie in Australië, waar Alexander Albon pas in de laatste ronde naar binnen gehaald werd voor een pitstop. Hij ging van de harde band, waar hij 57 ronden op reed, naar de zachte band en kwam voor de Alfa Romeo van Guanyu Zhou de baan op. Hij kon zo de tiende plaats verdedigen en sleepte het eerste puntje voor Williams in de wacht.

“Natuurlijk is het een opluchting voor het team”, zegt teambaas Jost Capito tegen Motorsport.com. “Om zo vroeg in het seizoen een punt te pakken, dat is behoorlijk bemoedigend. We hadden een moeilijke start. Het weekend was ook lastig na de zaterdag.”

Lees ook: Albon pakt dankzij opvallende strategie punt voor Williams: ‘Het werd alleen maar beter’

“Maar dat is het goede aan racen: dingen kunnen veranderen op de zondag”, vervolgt Capito. “Het is niet voorbij totdat het echt voorbij is. Als je blijft pushen, gemotiveerd blijft en in jezelf gelooft in lastige tijden, dan kan het geluk keren. Soms moet het even slechter gaan voordat het beter wordt.”

De opmerkelijke pitstopstrategie van Albon was niet gepland, geeft Capito toe. “Het gebeurde tijdens de race. Als je eindelijk zevende ligt, dan wil je daar zo lang mogelijk van genieten!”, grapt de Duitser. “We hebben weinig ervaring met de banden en dat is een probleem.” Albon zelf leek er geen problemen mee te hebben dat hij zo lang door moest gaan op de harde band. “Alex heeft nauwelijks iets gezegd. We zien het aan de rondetijden. Hij zou het zeggen als er iets aan de hand was. Er was nauwelijks communicatie met hem, hij is erg stil”, aldus Capito.