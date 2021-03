Dag 2 van de wintertest in Bahrain zit er op. Mercedes eindigde bovenaan, Sergio Perez verloor onderdelen en McLaren trekt de aandacht met een aerodynamische vondst. Tijdens dit testweekend zoomen we dagelijks met verslaggever André Venema ter plaatse en bespreken we de hoofdpunten van een dag testen.

