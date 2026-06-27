Andrea Kimi Antonelli is er alvast klaar voor om zijn eerste titelstrijd aan te gaan. De Mercedes-coureur is na vijf gewonnen Grand Prix momenteel de favoriet voor de titel, maar de Italiaan rekent zich nog lang niet rijk: “Kijk maar naar Max vorig jaar, die maakte ook ineens uit het niets een comeback”.

Andrea Kimi Antonelli staat al sinds de Japanse Grand Prix aan de leiding van het coureurskampioenschap. De jonge Italiaan won eerder dit seizoen ook al vijf Grand Prix op rij, maar toch is titel nog lang geen uitgemaakte zaak. Kimi Antonelli verwacht zelf ook nog een titelstrijd te moeten uitvechten.

LEES OOK: Max Verstappen wil graag meedoen aan 24 uur van Spa, vraagt organisatie F1-clash te vermijden

“Ik moet op alles voorbereid zijn. Ik moet klaar zijn om te vechten en echt mijn best te doen, want dit zijn kansen die niet elk jaar voorbij komen”, zegt de Mercedes-coureur in Oostenrijk, wanneer hij de vraag krijgt of hij klaar is voor een titelgevecht. “Tegelijkertijd heb ik nog zoveel te leren en zoveel ervaring op te doen. Maar met wat ik tot nu toe heb geleerd en leer, ga ik proberen zo goed mogelijk voorbereid te zijn, voor het geval die kans tegen het einde van het jaar realistischer wordt.”

‘Alles kan nog gebeuren’

En mocht er inderdaad een titelgevecht komen voor Kimi Antonelli, tegen wie verwacht hij deze dan te moeten uitvechten? “Lewis is in geweldige vorm. Hij rijdt echt heel sterk. In Barcelona was hij erg indrukwekkend en hij lijkt zich steeds beter te voelen in de auto de laatste tijd. Daarnaast heeft Ferrari hun pakket nog verder verbeterd. Maar ik zou ook de rest niet afschrijven. Op dit moment gaat de strijd vooral tussen mij, Lewis en George. Maar je weet het nooit. Kijk naar Max vorig jaar, die kwam ineens terug uit het niets. Er zijn nog zoveel races te gaan en alles kan nog gebeuren.”

Lees hier alles over de GP Oostenrijk

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.