Mercedes neemt niets voor lief en rekent zich zeker niet rijk, dat is de strekking van de boodschap waarmee teambaas Toto Wolff zijn team in het nieuwe Formule 1-tijdperk naar nieuw titelsucces hoopt te stuwen.

Mercedes won vorig jaar natuurlijk het constructeurskampioenschap – nummer acht op rij voor het Duits-Engelse team – maar kopman Lewis Hamilton verloor de rijderstitel aan Max Verstappen. Na alles wat in Abu Dhabi gebeurde, grapt Wolff, ‘was de winterstop wel een beetje kort’.

“Twee maanden is eigenlijk niet genoeg om je weer helemaal op te laden, maar we verheugen ons erop weer te gaan doen waar we zo van houden: racen.” Dat dan uiteraard onder toeziend oog van een geherstructureerde wedstrijdleiding, iets waar Wolff volledig achterstaat.

2022 is het jaar van de grote regelrevolutie, maar Mercedes’ mindset is hoe dan ook hetzelfde als altijd, vervolgt Wolff. “Je begint elk jaar weer op nul punten. We zijn ook elke winter sceptisch of we ons werk goed hebben gedaan”, erkent hij. “We gaan er echter alles aan doen om competitief te zijn.”

Met het begin van een nieuw tijdperk in de Formule 1, met de nieuwe 2022-auto’s, is er ook veel onzeker. “Hopelijk is onze auto echter snel en kunnen Lewis en George Russell er goed mee uit de voeten”, besluit Wolff.

