Mercedes-teambaas Toto Wolff zou een eventuele Formule 1-deelname van Andretti Autosport verwelkomen, maar heeft teameigenaar Michael Andretti alvast gewaarschuwd dat het duurder zal zijn dan het inschrijfgeld.

Mario Andretti liet onlangs weten dat zijn zoon Michael bij de FIA kenbaar heeft gemaakt dat hij vanaf 2024 met een eigen Formule 1-team op de grid wil staan. Dat betekent dat zijn Andretti Autosport eerst het inschrijfgeld van 200 miljoen dollar, als een soort bescherming van de huidige teams, moet betalen, waarna het team pas echt zal beginnen aan het opbouwen van een team. Mercedes-teambaas Toto Wolff zou Andretti zeker verwelkomen tot de Formule 1, maar waarschuwt het team voor de enorme kosten van zo’n onderneming.

“Andretti is een grote naam, dat staat vast”, zei Wolff bij de persconferentie in Barcelona. “En de Amerikaanse markt is belangrijk. Maar elk team moet een toegevoegde waarde hebben. Het gaat niet alleen om het inschrijfgeld van 200 miljoen dollar. Ze moeten aantonen wat zij voor de andere teams, de Formule 1 en de FIA kunnen betekenen. Alleen dan zal de sport groeien.”

Lees ook: Andretti zint op plek op de grid in 2024: ‘Inschrijving is ingediend’

“Wij zijn de absolute koningsklasse, dit is de Champions League, dit is de NFL”, vervolgt Wolff. “Het herverdelen van franchises is niet het doel, zo hoort het niet, en het is ook niet de bedoeling van de Formule 1 en de FIA. Maar als er een echt merk met goede mensen en de benodigde middelen binnenkomt, niet alleen die 200 miljoen dollar maar waarschijnlijk een miljard als je meteen mee wil doen, waarom niet?”

Red Bull-teambaas Christian Horner sluit zich aan bij Wolff en vindt dat Andretti Autosport zijn waarde moet tonen. “Het is geweldig dat er interesse is”, zegt Horner. “Andretti is een grote naam in de autosport. Zij zijn natuurlijk niet de enigen die zeggen dat zij tot de Formule 1 willen toetreden. Maar er zijn duidelijke criteria in de Concorde-overeenkomst waaraan voldaan moet worden. Dus ik ben er zeker van dat ze daar mee bezig zijn in dat proces. En natuurlijk is die overeenkomst er om de tien zittende teams te beschermen en niet om dat te verwateren. Dus daar moet uiteraard zorgvuldig naar gekeken worden.”