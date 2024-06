Eredivisionist Almere City heeft het team versterkt met Jonas Wendlinger. De 23-jarige keeper komt over van het Oostenrijkse SV Ried. Naast een gevoel voor ballen stoppen heeft de jonge voetballer ook benzine door zijn aderen stromen – zijn vader is niemand minder dan voormalig Formule 1-coureur Karl Wendlinger. Wendlinger stond in de jaren ’90 aan de start van 41 Grands Prix.

Topsport zit duidelijk in de familie bij de Wendlingers. Zoon Jonas bemachtigde in 2021 zijn eerste contract als profvoetballer en is vanaf heden in de Eredivisie te bewonderen – de jonge keeper tekende een tweejarige deal met Almere City, dat in 2023 promoveerde naar de Nederlandse hoofdklasse.

Vader Karl Wendlinger heeft liever pedalen dan een grasmat onder zijn schoenen. De Oostenrijker kent immers een lange carrière in de autosport. In 1991 debuteerde hij in de Formule 1 met Leyton House, om later voor March en Sauber in actie te komen. Hij kwam nooit verder dan de vierde plek op de grid. Na de koningsklasse maakte hij de overstap naar DTM en endurancewedstrijden. Wendlinger werd twee keer klassekampioen in de 24 uur van Le Mans.

Karl Wendlinger manoeuvreert zijn Sauber C13 door de straten van Monaco, 1994 (Motorsport Images)

