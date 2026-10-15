De Formule 1 keert begin jaren dertig terug naar Afrika, zo maakte de sport dinsdag bekend. Op een nieuw circuit nabij de Rwandese hoofdstad Kigali wordt de Afrikaanse Grand Prix georganiseerd. Zuid-Afrika, dat al jaren lobbyt voor een rentree op het circuit van Kyalami, lijkt voorlopig achter het net te vissen. Toch benadrukt de Zuid-Afrikaanse minister van Sport, Kunst en Cultuur dat de komst van de Formule 1 naar Rwanda niet betekent dat Kyalami buiten de boot valt.

Rwanda sloot dinsdag een tienjarige overeenkomst met de Formule 1. Omdat nog niet bekend is wanneer het nieuwe circuit wordt opgeleverd, is er geen exacte datum voor de eerste Grand Prix vastgesteld. Zuid-Afrika beschikt ondertussen over het circuit van Kyalami, dat tot 1993 het decor vormde voor de eigen Grand Prix. Het land dringt al geruime tijd aan op een terugkeer op de F1-kalender, maar kreeg vooralsnog nul op het rekest.

‘Rwanda en Zuid-Afrika geen concurrenten’

Tijdens een persconferentie feliciteerde Gayton McKenzie, de Zuid-Afrikaanse minister van Sport, Kunst en Cultuur en een van de belangrijkste voorvechters van de Zuid-Afrikaanse Grand Prix, Rwanda met de overeenkomst. “Ik wil Rwanda feliciteren met het bemachtigen van een plek op de F1-kalender in de jaren dertig”, aldus McKenzie. “Wij in Zuid-Afrika zijn erg blij dat Rwanda een plek heeft gekregen. Ik wil direct de president van Rwanda, het Rwandese volk en de minister – met wie ik goed bevriend ben – feliciteren.”

LEES OOK: Mensenrechtenorganisatie neemt F1 onder vuur na Rwanda-deal: ‘Sportswashing’

“Ik heb veel reacties gezien van mensen die zeggen: ‘O, Zuid-Afrika is verslagen, Zuid-Afrika is verslagen.’ Dat wil ik graag even rechtzetten. Dit is geen wedstrijd. Ik herhaal het nog maar eens: dit is geen wedstrijd. Rwanda heeft zich al jaren geleden aangemeld, nog voordat ik überhaupt dacht dat ik minister zou worden. Rwanda heeft het voorbereidende werk verricht. Wij zijn er later bij gekomen. Nadat ik werd aangesteld, heb ik de vereisten van de Formule 1 opgevolgd. Dat Rwanda nu een plek op de F1-kalender krijgt, betekent niet dat we met elkaar concurreren.”

McKenzie benadrukte vervolgens dat Zuid-Afrika nog altijd van plan is een eigen Grand Prix binnen te halen, mogelijk zelfs eerder dan Rwanda. “Er wordt nu gezegd dat Rwanda ons heeft verslagen”, voegde McKenzie eraan toe. “Nee, Rwanda heeft ons niet verslagen. Wij richten ons als Zuid-Afrikanen nog steeds op 2028 of 2029. Rwanda heeft simpelweg gedaan wat er van hen werd verwacht. We hebben als Zuid-Afrikanen gesproken met de belangrijkste partijen: de sponsors. We hebben MTN, Betway, Discovery en Canal+ aan boord. Daarnaast werkt een grote partij — een van de grootste banken — met ons samen. De naam kan ik nu nog niet onthullen, omdat we die tijdens een speciale gelegenheid bekend zullen maken”, besloot hij geheimzinnig.

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.