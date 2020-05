70 jaar Formule 1, maar wie zijn de machtigste mannen in deze miljardensport?

Alles in de Formule 1 draait om de coureurs. Maar wie houden het miljardenbedrijf draaiende? In het nieuwe nummer van FORMULE 1 MAGAZINE lijsten we, ter ere van het zeventigjarig bestaan, de invloedrijkste personen van de koningsklasse op. Online delen we alvast plaatsen 70 tot en met 61, én nummer 1. De rest lees je in de FORMULE 1 special: 70 jaar F1.

70: Michiel Mol

Was teambaas van Spyker en na de overname door Vijay Mallya nog lang als (klein)aandeelhouder betrokken bij Force India. Nog steeds de enige Nederlandse teambaas ooit in de Formule 1.



69: Claire Williams

Dochter van Frank Williams en als adjunct-teambaas verantwoordelijk voor de (dramatische) gang van zaken bij het voormalige kampioensteam.

68: Cyril Abiteboul

Liet een puinhoop achter bij Caterham en streeft nu een renaissance na bij Renault. Tot op heden met weinig succes.

Lees ook: Nu in de winkel of verkrijgbaar met gratis verzending, Formule 1 nr. 4: 70 jaar F1-special

67: Günther Steiner

Leerde van het falen van Jaguar en begon sterk als teambaas van Haas. Tevens een van de (cult)helden van Netflix-reeks Drive to Survive.

66: Franz Tost

Leerde het vak onder meer Willi Weber (oud-manager van Michael Schumacher), nam coureurs onder zijn hoede in Japan (Tom Coronel), volgde Ralf Schumacher naar Williams en is nu al bijna vijftien jaar teambaas van Toro Rosso/Alpha Tauri.



65 : Bobby Epstein

Voorzitter van het Circuit of the Americas, dat ondanks het succes van de Amerikaanse GP in Austin vanwege de coronacrisis de poorten tijdelijk heeft moeten sluiten.

64 : Rory Byrne

Minder bekende naam uit het Dream Team van Michael Schumacher bij Ferrari, maar net als eerder bij Benetton was de Zuid-Afrikaanse ontwerper van doorslaggevende waarde.

63: André Maes

Voormalig promoter van de Grand Prix van België die inmiddels het stokje heeft overgedragen aan zijn dochter Vanessa.

62: Nathalie Maillet Dubois

Circuitdirecteur van Spa-Francorchamps, dat nog altijd beschouwd wordt als een van de mooiste omlopen ter wereld.

61: Bernhard van Oranje

Kocht Circuit Zandvoort en slaagde er dankzij de successen van Max Verstappen in de Nederlandse GP voor het eerst sinds 1985 weer op de kalender te krijgen.

1: Bernie Ecclestone

Bernie Ecclestone wordt in 2017 na veertig jaar afgezet als opperbevelhebber van de Formule 1. Van 1972 tot en met 1987 is hij eigenaar van het Brabham-team. Ecclestone praat en handelt zich snel omhoog in de Formule 1. Samen met zijn vriend en briljant advocaat Max Mosley slaagt hij erin de tv-rechten van de Formule 1 van de internationale autosportfederatie FIA te bemachtigen, na een bitter en lang gevecht met toenmalig president Jean-Marie Balestre.

Ecclestone herkent als een van de eersten de commerciële waarde van de sport. Gestaag, gewiekst en gedreven verkrijgt hij totale commerciële controle over de Formule 1. Ecclestone boort nieuwe markten aan, in Azië en het Midden-Oosten. De kijkcijfers exploderen, autofabrikanten stappen massaal en groots in.

Ecclestone overleeft schandalen, stevige botsingen met teams, regeringsleiders, commerciële partners en coureurs. Soms met een kwinkslag, soms met bikkelharde maatregelen. Maar op een kille avond in januari 2017 valt het doek. De geest van de onsterfelijk lijkende Mr. E, die binnenkort op 89-jarige leeftijd opnieuw vader wordt, zal echter altijd in de Formule 1 blijven rondwaren.

Bestel hier de nieuwe editie van Formule, met daarin de 70 invloedrijkste personen, alles over 70 jaar Formule 1, de mythe en magie van Ferrari en een interview met F1’s huisarchitect Hermann Tilke! Het magazine ligt nu in de winkel. Gebruik code ‘GRATIS’ en je betaalt tijdelijk geen verzendkosten.

Lees ook: Ecclestone: ‘Vettel moet niet naar een topteam, maar naar een team dat hij kan opbouwen’