Wanneer de lichten doven en de motoren brullen op een Formule 1-circuit, verzorgen Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het liveverslag voor Viaplay. Hoe gaat zo’n sessie in zijn werk? Een kijkje achter de schermen.

In editie 13 van FORMULE 1 Magazine staat een uitgebreide reportage over hoe een liveverslag verloopt in de commentaarpositie, hoe de vriendschap tussen beide heren is ontstaan en hoe ze zorgen dat deze niet barst tijdens de hectische GP-weekenden. Hieronder alvast een kleine passage uit het artikel.

Het is fascinerend te zien hoe ze samenwerken. Soms volstaat een blik of een halve knik, waarna de ander moeiteloos inspringt. Melroy is in Q2 van de kwalificatie aan het woord, maar Nelson gebaart dat hij het wil overnemen. Niet veel later komt er een boordradio in beeld die Nelson niet ziet. Melroy tikt hem aan, wijst naar het bericht en het duimpje van Nelson gaat omhoog. Hier zit een geoliede machine.

De baan wordt steeds sneller en de spanning stijgt in de commentaarpositie wanneer de sessie ten einde loopt. “Bortoletoooo!”, schreeuwt Nelson wanneer de Braziliaan een dijk van een ronde neerzet en hij slaat op z’n dij: hier is een groot liefhebber aan het werk.

Wanneer dit deel van de kwalificatie erop zit, neemt de studio in Hilversum de regie weer over. Tijd voor een korte break. De koptelefoons gaan even af en er worden een paar flesjes water opengetrokken. Ik kan me zo voorstellen dat ze na al die jaren in zo’n kleine ruimte vast wel eens ruzie hebben gehad.

“Nee, nog nooit gehad ook”, pareert Nelson. “Hoe anders we ook zijn. Ik ben echt emotie-gedreven, hij is rationeel. Dat lijkt een recept voor ruzie. Maar wat we alle twee heel goed kunnen is elkaar de ruimte geven en snappen wat de ander nodig heeft. Er zijn dagen dat je niet top in je vel zit en omdat je elkaar zo goed kent, beter dan bijna wie dan ook, weet je wat de ander nodig heeft. Maar het belangrijkste voor mij is dat er geen ego tussen ons zit. Dat is er nooit geweest ook.”

