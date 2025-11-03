Terwijl Max Verstappen en consorten het afgelopen weekend even konden bijkomen van de Grand Prix van Mexico-Stad, komt het Braziliaanse sprintweekend met rasse schreden dichterbij. In het tweede weekend van november trapt de Formule 1 de slotfase van het seizoen af met de GP van São Paulo. Nu het kampioenschap is uitgedraaid op een zinderende driestrijd, biedt Viaplay Nederlandse racefans de kans om meerdere sessies gratis te volgen.

Het open tv-kanaal van Viaplay staat komend weekend volledig in het teken van de Grand Prix van São Paulo. Vanaf vrijdag zendt de zender de vrije training, de sprintkwalificatie, de sprintrace én de reguliere kwalificatie gratis uit. De hoofdrace, die zondag om 18.00 uur Nederlandse tijd van start gaat, blijft exclusief beschikbaar voor betalende Viaplay-abonnees.

LEES OOK: Tijdschema GP São Paulo: Zo laat beginnen de sessies

Daarnaast wordt er, onder leiding van presentatrice Amber Brantsen en pitreporters Chiel van Koldenhoven en Giedo van der Garde, uitgebreid voor- en nabeschouwd op elke sessie. De analyses zijn in handen van experts Tom Coronel en Christijan Albers. Het open tv-kanaal van Viaplay is te ontvangen via onderstaande zenders:

KPN op kanaal 51

Ziggo op kanaal 13

Odido op kanaal 13

DELTA op kanaal 22

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.