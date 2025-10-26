De Formule 1 reist begin november af naar Brazilië voor de Grand Prix van São Paulo. Op het Autódromo José Carlos Pace, beter bekend als Interlagos, wordt het twintigste raceweekend van het seizoen verreden. Het is bovendien een sprintweekend, wat betekent dat er op alle drie de dagen actie op de baan is. Bekijk hieronder het tijdschema van de GP van São Paulo, inclusief Nederlandse tijden.

De Grand Prix van São Paulo vindt plaats van vrijdag 7 tot en met zondag 9 november 2025. Het circuit in de wijk Interlagos in São Paulo is 4,309 kilometer lang en telt vijftien bochten. De baan staat bekend om de hoogteverschillen en de lange rechte stukken, wat vaak zorgt voor interessante strategische keuzes. Omdat het om een sprintweekend gaat, bestaat het programma uit één vrije training en de sprintkwalificatie op vrijdag, gevolgd door de sprintrace en de reguliere kwalificatie op zaterdag. Op zondag wordt de Grand Prix zelf verreden.

Lees alles over de GP van São Paulo: van historie tot afgelopen winnaars en meer!

Hoe laat begint de GP van São Paulo 2025 in Brazilië?

Vrijdag 7 november 2025

Eerste vrije training: 15:30 – 16:30 uur

Sprintkwalificatie: 19:30 – 20:14 uur

Zaterdag 8 november 2025

Sprintrace: 15:00 – 16:00 uur

Kwalificatie: 19:00 – 20:00 uur

Zondag 9 november 2025

Race: 18:00 uur

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.