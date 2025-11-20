Carlos Sainz is niet te spreken over de tijdstraf van Oscar Piastri in Brazilië. De Australiër kreeg zijn tijdstraf van tien seconden voor een incident met Andrea Kimi Antonelli in de openingsfase van de race in São Paulo, terwijl het volgens de Spanjaard duidelijk was dat de Australiër niet anders had kunnen handelen. Sainz, tegenwoordig voorzitter van de coureursvakbond GPDA, wil in gesprek met de FIA over de manier waarop de stewards de racerichtlijnen interpreteren.

Oscar Piastri kreeg de tijdstraf van tien seconden voor een incident met Andrea Kimi Antonelli. De Australiër wilde bij de herstart in de openingsfase van de Braziliaanse race zowel de Italiaan als Charles Leclerc aan de binnenkant inhalen, maar veroorzaakte in plaats daarvan een kettingbotsing. Kimi Antonelli kneep de blokkerende Piastri, waardoor de Australiër tegen de Mercedes aanreed. De Italiaan kon vervolgens Leclerc niet meer ontwijken, waardoor de Monegask uit de race lag. Piastri werd door de stewards als hoofdschuldige aangewezen.

‘Onaanvaardbaar’

Carlos Sainz – sinds februari dit jaar medevoorzitter van coureursvakbond GPDA – vindt de tijdstraf voor de Australiër belachelijk. “Ik denk dat we dringend moeten bijpraten (met de FIA, red.) en proberen dit op te lossen”, vertelt de Spanjaard aan de aanwezige media in Las Vegas. “Het feit dat Oscar daar in Brazilië een straf voor kreeg, is eerlijk gezegd onaanvaardbaar voor het feit dat dit de koningsklasse van de autosport is.”

“Iedereen die wel eens naar races kijkt, weet dat dit helemaal niet de schuld van Oscar is”, vervolgt Sainz zijn verdediging van de McLaren-coureur. “Iedereen die zelf wel eens in een raceauto heeft gereden, weet dat hij niets had kunnen doen om het ongeluk te voorkomen. Toch kreeg hij er een straf van tien seconden voor.”

Meerdere incidenten

De straf van Piastri in Brazilië is echter niet het eerste oordeel van de stewards dit jaar waar Sainz niks van begrijpt. “Ik begreep mijn eigen straf in Zandvoort ook al niet, of de straf van Ollie (Bearman, red.) toen we elkaar raakten in Monza. Ik begreep ook niet hoe ik tien seconden straf kreeg in Austin. Er zijn dit jaar niet één, maar meerdere incidenten geweest die voor mij mijlenver afstaan van waar de sport zou moeten zijn.”

Hoewel Sainz wederom pleit voor het aanstellen van permanente stewards, weet de Spanjaard nog niet helemaal wat de juiste permanente oplossing is. “Het is moeilijk te beoordelen, want het kan beide kanten op gaan. Je kunt kritiek hebben op de manier waarop de richtlijnen zijn opgesteld, en we vragen de stewards die richtlijnen zo strikt mogelijk toe te passen. De stewards doen gewoon hun werk. Of zijn de richtlijnen juist maar richtlijnen en zouden de stewards ze niet als leidend moeten zien? Het kan beide kanten op. Ik weet niet zeker wat de oplossing is, maar voor mij is het, na wat ik in Brazilië zag, heel duidelijk dat er iets niet helemaal werkt.”

