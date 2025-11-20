In plaats van stoffig en droog is het nat in Las Vegas in aanloop naar de Grand Prix van dit weekend. Blijft dat zo? En wat voor gekke taferelen leverde het deze week op in de woestijnstad? Verslaggever Gerard Bos biedt een blik achter de schermen.

Het is woensdag, mediadag in Las Vegas. En het regent. Niet zomaar een beetje, maar een combinatie van flinke buien, met donder en af en toe een scherpe flits die de lucht doet oplichten. Formule 1 reist als sport de wereld over en iedereen is wel wat gewend. Maar hier, midden in de woestijn, voelt het toch anders. Het hoort in Vegas droog te zijn, stoffig zelfs. Vandaag is echter alles anders: de Amerikaanse hemelsluizen zijn geopend.



Het baart mensen zorgen. Komt het wel goed met de Grand Prix van Las Vegas? Een enkeling twijfelt daar openlijk aan. Dat heeft te maken met afgelopen week, want toen kregen ze hier meerdere stevige regenbuien te verwerken; die toonden de kwetsbaarheid van de stad. Straten stonden blank, het hemelwater kon nergens heen en casino’s kampten soms zelfs met lekkende plafonds.

Las Vegas mag dan de stad zijn die alles groter, sneller en mooier lijkt te maken, maar water zorgt altijd weer voor een ‘reality check’. Flinke regenval is nu eenmaal een vijand waarvan ze hier niet goed weten hoe die te bestrijden.



In de paddock wordt ondertussen ook voorzichtig gespeculeerd. Maar de GP valt heus niet zomaar in het water. De meeste kans op regen is tijdens de tweede vrije training, zo’n 40 procent, aldus de officiële FIA weersvoorspelling. Valt allemaal reuze mee dus.

Roulette in de regen zal er dus vast niet van gaan komen, al weet je het natuurlijk maar nooit. In Las Vegas gebeuren wel vaker gekke dingen, naar het schijnt.

