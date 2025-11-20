Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is de titelstrijd voor Max Verstappen dit seizoen voorbij. De Oostenrijker is van mening dat de achterstand van de Nederlander op kampioenschapsleider Lando Norris inmiddels al te groot is, waardoor de wereldbeker dit jaar meegaat naar Woking. Hoewel Wolff onder de indruk is van de Britse coureur denkt hij echter nog niet dat Norris alvast de champagne koud mag gaan zetten: ‘Eén uitvalbeurt en het slaat de andere kant op’.

Met nog maar drie races te gaan in 2025 nadert ook de titelstrijd steeds meer zijn ontknoping. Lando Norris heeft voorafgaand aan de GP Las Vegas een voorsprong van 24 WK-punten op teamgenoot Oscar Piastri en 49 punten op regerend kampioen Max Verstappen. De Brit won de afgelopen twee Grands Prix op dominante wijze – Norris reed een halve minuut voor de rest van het veld over de finishlijn in Mexico en was tien seconden eerder bij de eindstreep dan tweede plaats Andrea Kimi Antonelli in Brazilië – waardoor Mercedes-teambaas Toto Wolff maar één conclusie kan trekken voor Verstappen.

“Hoeveel punten achterstand heeft Max? Dat is een gepasseerd station”, vertelt de Oostenrijker aan Motorsport.com. Wolff prijst vervolgens hoe McLaren omgaat met de interne titelstrijd tussen haar coureurs. “Ik vind dat ze het heel goed aanpakken”, vervolgt de teambaas. “Het is heel goed om ze te laten racen. Ik zie geen situatie waarin ze elkaar in een race zullen uitschakelen. Ik denk dat ze ze gewoon moeten laten racen, zonder contact te maken. Maar de voorsprong die Lando nu heeft, is heel erg solide.”

Indrukwekkende Norris

Toch is het voor de jonge Brit nog niet helemaal een gelopen race, voorspelt Wolff. “Ze kunnen zich geen uitvalbeurt veroorloven, want dan slaat het de andere kant op”, aldus de Oostenrijker. “Vanuit het oogpunt van de toeschouwers zou je natuurlijk willen dat ze met gelijke of vergelijkbare punten aan de laatste race beginnen. Maar hij (Norris, red.) was indrukwekkend in de laatste paar races, hoe hij zijn zenuwen in bedwang hield en hoe hij punten scoorde.”

