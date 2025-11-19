Mercedes begint het Grand Prix-weekend in Las Vegas vol vertrouwen, maar teambaas Toto Wolff benadrukt dat de strijd om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap nog lang niet beslist is. Met nog drie Grands Prix en één sprintrace te gaan staat Mercedes op 398 punten, op de voet gevolgd door Red Bull, met 366 punten, en Ferrari, 362 WK-punten.

Mercedes heroverde in Brazilië de tweede plaats in het constructeurskampioenschap met het beste gezamenlijke resultaat van het seizoen. Andrea Kimi Antonelli en George Russell verzamelden samen 43 punten, verdeeld over de sprintrace en de Grand Prix in São Paulo. Dat succes komt op een belangrijk moment in het seizoen: vorig jaar pakte Mercedes nog een dominante 1-2 op het stratencircuit van Las Vegas. Ook een jaar later presteert de W15 goed in koude omstandigheden, zoals de overwinning in de Grand Prix van Canada al liet zien.

LEES OOK: Zak Brown tikt ‘arrogante’ Verstappen op de vingers: ‘Soms té agressief’

Toch blijft Wolff nuchter. “We hebben onze voorsprong in de strijd om de tweede plek weer terug, maar we zijn nergens zeker van”, zegt hij in de vooruitblik van het team. “In Austin en Mexico hebben we gezien hoe snel dat gat kan verdwijnen. En ja, onze race hier vorig jaar heeft de verwachtingen buiten het team misschien verhoogd, maar wij laten ons daardoor niet gek maken.” Volgens Wolff blijft de strijd om P2 tot het allerlaatste moment spannend. “Het veld is ongelooflijk competitief en het wordt een gevecht tot de eindstreep in Abu Dhabi. We hebben drie zware raceweekenden voor de boeg om te bepalen wie er bovenaan eindigt, en wij zijn er klaar voor.”

Nachtelijk spektakel op de Strip

Tot slot prijst Wolff het unieke karakter van het Las Vegas-weekend. “Las Vegas is echt niet te vergelijken met een andere Grand Prix”, zegt hij. “Racen over de Strip in het donker is inmiddels een iconisch onderdeel van de kalender. Het snelle en uitdagende circuit levert zowel spektakel als geweldig racen op.” Volgens Wolff is het evenement veel meer dan alleen een show. “Het trekt zowel bestaande als nieuwe fans aan, en ik weet zeker dat dat nog jaren zo blijft. De eerste twee edities waren spectaculair — en dit jaar wordt het ongetwijfeld nóg groter en beter.”

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.