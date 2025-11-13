Aston Martin kende een lastig weekend tijdens de Grand Prix van São Paulo. Het begon veelbelovend met Fernando Alonso op P5 in de sprintkwalificatie, maar daarna stokte de snelheid. Na een teleurstellend raceweekend kwamen de concurrenten in het constructeurskampioenschap dichterbij, waardoor het erop lijkt dat het team een van de slechtste finishes in 16 jaar tegemoet gaat.

Op vrijdag tijdens de sprintkwalificatie eindigde Alonso als vijfde en Lance Stroll als zevende. In de sprintrace wist Alonso de zesde plaats veilig te stellen, goed voor drie punten, terwijl Stroll net buiten de punten viel op P9. Tijdens de kwalificatie en de race ging het echter mis voor Aston Martin. Beide coureurs startten op de harde band, die niet presteerde zoals verwacht. Bovendien raakte Stroll betrokken bij een incident met Sauber-coureur Gabriel Bortoleto, waardoor de Braziliaan zijn thuisrace in de muur eindigde. Later bij de herstart werd Stroll van achteren aangetikt door Yuki Tsunoda in bocht 8, waardoor hij spinde. Alonso finishte uiteindelijk als veertiende, Stroll als zestiende, waardoor een veelbelovende start veranderde in een teleurstellend einde.

LEES OOK: Bortoleto over mogelijke voorkeur McLaren: ‘Dat is menselijk’

Ondanks de teleurstelling bleef Alonso positief over de strategie van Aston Martin. “We probeerden iets door te starten op de harde band. Ik was blij dat we een risico namen”, legde de Spanjaard uit. “Als we hetzelfde hadden gedaan als de anderen, zouden we ze alleen gevolgd hebben en achteraan geëindigd zijn. Dus probeerden we iets anders. Het werkte niet, maar we hebben het tenminste geprobeerd.” Stroll lichtte toe dat zijn race door de incidenten vroegtijdig werd verpest: “We verloren veel tijd aan het begin toen ik werd geraakt door Yuki. Ik verloor ongeveer 15 seconden, en toen was de race eigenlijk al voorbij. In de Sprint waren we competitiever dan in de kwalificatie en de Grand Prix. We zullen zien wat we in Las Vegas kunnen doen.”

Slechtste resultaat sinds 2009

Aston Martin staat momenteel zevende in het constructeurskampioenschap, tien punten achter Racing Bulls op P6 en twee punten voor Haas op P8. In de afgelopen drie raceweekends scoorde Haas 24 punten, waarvan 22 dankzij rookie Oliver Bearman, terwijl Aston Martin slechts 4 punten verzamelde. Mocht het team terugvallen naar de achtste plaats, dan zou dat het slechtste constructeursresultaat sinds 2009 betekenen. Om het seizoen toch positief af te sluiten, zal Aston Martin in de resterende drie Grand Prix alles op alles moeten zetten.

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.