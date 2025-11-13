Binnen het team van McLaren kunnen sommige mensen een lichte voorkeur hebben voor één van de twee coureurs, en volgens Gabriel Bortoleto is dat helemaal niet vreemd. De Braziliaan benadrukt dat zulke kleine voorkeuren menselijk zijn – zonder dat dit de professionaliteit van het team aantast.

Sauber-coureur Gabriel Bortoleto snapt wel waarom de band tussen Lando Norris en het McLaren-team soms wat hechter lijkt dan die met Oscar Piastri. Volgens de Braziliaan is dat niets meer dan menselijk – een kwestie van tijd, vertrouwen en gewenning, niet van voorkeursbehandeling. “Norris zit er al langer”, legt Bortoleto uit. “Het is alsof ik hier bij Audi zes of zeven jaar zou zitten en er komt ineens een nieuwe jongen binnen. Dat voelt anders. Het is een beetje alsof je al tien jaar met dezelfde collega werkt, en er dan ineens een nieuwe bij komt. Je hebt nu eenmaal een sterkere band met degene met wie je al langer samenwerkt.”

LEES OOK: Antonelli over botsing bij herstart: ‘Geluk dat ik ermee wegkwam’

De voormalig McLaren-junior benadrukt dat er binnen het team geen sprake is van partijdigheid. “Dat betekent niet dat de teams niet professioneel zijn of iemand voortrekken”, legt hij uit. “Het is meer een kwestie van: oké, misschien mag je de één nét iets meer dan de ander. Maar dat is menselijk.” Over de sfeer binnen het team kan Bortoleto echter maar beperkt oordelen. De Braziliaan maakte in het verleden zelf deel uit van het McLaren-juniorprogramma, maar was niet nauw betrokken bij de Formule 1-operatie. “Ik weet niet precies hoe de sfeer daar is”, geeft hij toe. “Ik was er maar kort en niet echt betrokken bij de Formule 1, ik was niet constant bij de races aanwezig. Maar ik denk dat ze binnen het team allebei dezelfde prioriteit krijgen.”

Gelijke kansen voor beide

Met nog drie Grands Prix en een sprintrace te gaan, is de strijd om de titel nog lang niet beslist. Het verschil tussen WK-leider Norris en teamgenoot Piastri bedraagt slechts 24 punten. Volgens Gabriel Bortoleto beschikken beide coureurs over identiek materiaal en alle kansen om te presteren. “Ze hebben allebei dezelfde auto en kunnen allebei goed werk leveren. Dus als de één wint en het team blijer lijkt wanneer de ander wint, dan is dat hun probleem”, besluit Bortoleto met een knipoog.

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.