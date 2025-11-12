Na afloop van de Grand Prix van São Paulo blikte Andrea Kimi Antonelli terug op het incident in bocht 1. Daarin kwam hij in aanraking met Oscar Piastri en Charles Leclerc. De Monegask moest daardoor zijn race vroegtijdig beëindigen, terwijl Antonelli zelf zijn auto nog nét op de baan wist te houden. De Italiaan zei dat hij geluk had dat hij na het contact met Leclerc nog kon doorgaan.

Tijdens de herstart doken de drie coureurs zij aan zij de eerste bocht in, met Antonelli ingeklemd tussen Leclerc en Piastri. De Australiër zat aan de binnenkant en probeerde de Italiaan eruit te remmen. Daarbij raakten de twee elkaar, waarna Antonelli de controle over zijn auto verloor en contact maakte met Leclerc. De Monegask moest zijn wagen met een beschadigd linker voorwiel langs de baan parkeren. Na de race liet Leclerc zijn ongenoegen blijken: “Natuurlijk hebben we regels en moeten de stewards zich daaraan houden”, vertelde hij. “Maar in dit geval denk ik dat Kimi wist dat Piastri aan de binnenkant zat. Ongeacht of je zij aan zij racet, je kunt de bocht niet nemen als iemand daar zit. Voor mij was het eigenlijk fifty-fifty – zowel Piastri als Antonelli trof blaam.”

“Ik had geluk dat ik er mee wegkwam, want ik raakte Charles behoorlijk hard”, vertelde Antonelli na de race. “Helaas betekende dat het einde van zijn race, en dat spijt me natuurlijk. Aan mijn kant had ik gelukkig niet al te veel schade.” Antonelli vervolgde: “De auto had wat lichte schade, en het stuur stond niet helemaal recht, maar ik had geluk dat ik mijn race kon uitrijden.” Hoewel de FIA het incident aanmerkte als een fout van Piastri – waarvoor de Australiër een tijdstraf van tien seconden kreeg – zal de jonge Italiaan ongetwijfeld lessen trekken uit het moment. Zijn gewaagde actie in de openingsfase kostte Ferrari dure punten, terwijl hij zelf ternauwernood zijn race kon vervolgen. Antonelli sloot de Grand Prix van São Paulo af als tweede en wist Max Verstappen ternauwernood achter zich te houden.

