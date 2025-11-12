McLaren-teambaas Andrea Stella twijfelt aan het voordeel van Red Bulls nieuwe motor in Brazilië. Na de Grand Prix van São Paulo uitte de Italiaan zijn bedenkingen over zowel de prestatie-impact als de gevolgen voor het budgetplafond.

De McLaren-teambaas sprak over het mogelijke prestatievoordeel van een nieuwe motor. “In termen van prestaties heeft het tegenwoordig weinig zin om een nieuwe motor te introduceren. Ik weet niet precies hoe dit bij Honda werkt, maar over het algemeen vertonen deze motoren nauwelijks degradatie bij gebruik”, legde Stella uit. Hij betwijfelde of zo’n ingrijpende stap in het huidige Formule 1-veld echt de moeite waard is. “Daarom vervang je normaal gesproken geen motor en accepteer je een straf of verlies van posities, want meestal compenseert de prestatieverbetering die je terugkrijgt de verloren posities niet.”

Stella ging ook in op het budgetaspect van de motorwissel. “Eerlijk gezegd roept dit soort motorwissels ook vragen op over de regels. Ik ben benieuwd of de kosten van deze motor nu meetellen voor het budgetplafond of niet. Als de motor om prestatie-redenen is vervangen, zou dit in het budget moeten worden meegenomen. We zullen zien of dat ook het geval is”, zei de McLaren-teambaas. “Niet dat ik dat kan controleren, het ligt volledig bij Red Bull, maar dit is ook een van de redenen waarom wij zulke stappen niet zouden nemen: het zou immers meetellen voor het budgetplafond.”

