Fernando Alonso beleeft een wisselvallig seizoen bij Aston Martin in 2025. De Spanjaard wijt de teleurstellende resultaten vooral aan gemiste kansen en betrouwbaarheidsproblemen binnen het team. Volgens Alonso kunnen de gemiste punten in de resterende races een grote invloed hebben op de positie van Aston Martin in het constructeurskampioenschap.

Fernando Alonso kende dit seizoen al vijf uitvalbeurten in Grand Prix-races, het hoogste aantal van alle coureurs, gelijk met Liam Lawson. Een deel van deze uitvalbeurten gebeurde terwijl de Spanjaard nog in de punten lag, wat de situatie extra frustrerend maakt. Zeker nu Haas slechts twee punten achter Aston Martin staat in het constructeurskampioenschap. Met nog drie Grand Prix-races en een sprintrace te gaan, scheidt de zesde van de negende plaats in het constructeurskampioenschap slechts twintig punten.

LEES OOK: Gasly straalt na punt GP São Paulo: ‘Brazilië ligt me’

“Ik had graag wat meer punten gehad in het kampioenschap,” zegt Alonso na de Grand Prix van Brazilië. “We hebben 12 tot 15 punten verloren door pech met de betrouwbaarheid: in Monaco met de motor, in China met de remmen en in andere races. Zelfs in Monza brak onze ophanging doordat een steentje uit het grind, afkomstig van Lando (Norris), tegen mijn auto kwam.” Aston Martin staat nu nog maar twee punten voor op Haas, met nog drie Grand Prix-races en een sprintrace te gaan. Alonso kijkt vooruit naar de slotfase van het seizoen: “Waarschijnlijk zullen we in Abu Dhabi nog een paar punten missen, maar we gaan ons best doen om Haas in de komende drie races te verslaan in de punten.”

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.