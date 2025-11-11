Alpine beleefde in Brazilië een lichtpuntje in een moeilijk seizoen. Pierre Gasly pakte zowel in de sprintrace als in de Grand Prix van São Paulo een punt: P8 in de sprint en P10 in de race. Het waren de eerste punten voor het team sinds de GP van België eind juli, een welkome opsteker voor de Franse renstal die de afgelopen races vaak achteraan reed.

Pierre Gasly zat bij de vrije training meteen in de top tien en wist in zowel de sprintrace als de Grand Prix van Brazilië een punt te scoren – iets wat Alpine al lange tijd niet meer was gelukt. Na afloop van de Grand Prix was de Fransman echter niet volledig tevreden, omdat hij het gevoel had dat er meer in had gezeten, ook al is een punt voor Alpine een welkome opsteker. “Hoewel ik blij ben dat ik vandaag weer een punt heb gescoord, ben ik toch een beetje teleurgesteld dat we niet meer hebben kunnen pakken”, zei Gasly. “Het leek alsof de auto meer snelheid had dan we konden laten zien. Als we eerder in de race een betere positie hadden gehad, had dat ons aan het einde waarschijnlijk geholpen.”

Hoewel Gasly vindt dat er meer in had gezeten, valt er voor Alpine weinig te klagen. Voor de GP van São Paulo had het team dit seizoen slechts 20 punten behaald. “Ondanks het gemiste potentieel heb ik geen klachten: we pakken een punt, wat gezien onze prestaties van de afgelopen races zeer welkom is”, zei de Fransman. “We gaan de data goed bekijken om te zien wat we anders hadden kunnen doen en hoe we ons kunnen verbeteren voor de volgende keer. Over het algemeen was het een uitstekend weekend, waarin we in elke sessie binnen de top tien zaten. Brazilië lijkt me goed te liggen!”

