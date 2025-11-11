Max Verstappen reed zondag vanuit de pitstraat naar het podium in de GP van São Paulo. De Nederlander nam na een pitstop van Lando Norris zelfs kortstondig de leiding in de race – tot ongeloof van zijn race-ingenieur Gianpiero Lambiase. Tegen het einde van de wedstrijd koos Red Bull echter voor nóg een pitstop, waardoor hij uiteindelijk op de derde plaats eindigde. Teambaas Laurent Mekies legt uit waarom Verstappen nog één keer naar binnen werd geroepen.

Toen Lando Norris in ronde 50 zijn tweede pitstop maakte, erfde Verstappen de leiding. “Ik had niet gedacht dat ik dit vandaag zou zeggen, maar je rijdt op P1”, grapte Lambiase over de boordradio. Niet veel later kwam de Nederlander echter nogmaals naar binnen voor vers rubber. Hij verruilde zijn mediums voor nieuwe softs en zette de jacht in op het podium. Sommige fans reageerden verbaasd dat Red Bull de leiding zomaar prijsgaf voor nog een stop, maar volgens Mekies was de kans klein dat Verstappen de race had kunnen uitrijden op de mediumband.

‘Meeste kans op een podium’

Als Verstappen geen extra pitstop had gemaakt, had hij 36 ronden moeten afleggen op de gele sloffen. Daarbij had hij zich moeten verdedigen tegen Lando Norris, die al was overgestapt op verse softs. “Nee, we denken niet dat we zonder die pitstop hadden kunnen winnen”, verduidelijkte Mekies tegenover de media in São Paulo. “We zullen waarschijnlijk nooit weten waar Max dan precies was geëindigd, maar aan de pitmuur hebben we dat uiteraard uitvoerig besproken. Op een bepaald moment moet je een besluit nemen, en dat hebben we gedaan. Met deze aanpak hadden we de beste kans op een podiumplek.”

“Dat is uiteindelijk ook gelukt”, vervolgde hij tevreden. “Met nog één ronde extra hadden we misschien zelfs plek twee kunnen pakken”, doelde Mekies op het late gevecht tussen Verstappen en Kimi Antonelli. De Nederlander kwam net tekort om de Italiaan nog te verschalken. “Dus nee, ik denk niet dat we P1 zonder pitstop hadden kunnen behouden – zeker niet als je kijkt naar de bandenslijtage en het tempo van de rest van het veld.”

Via het team benadrukte Mekies nogmaals de ‘ongelooflijke prestatie’ van Verstappen. “We weten allemaal dat hij vorig jaar vanaf P17 naar de overwinning reed in de regen – dat was een van zijn meest uitzonderlijke races. Maar dit jaar deed hij het bijna opnieuw; nota bene vanuit de pitstraat, op een droge baan én met een extra pitstop vanwege een lekke band. Daarbij was het niveau van de auto weer op peil. Dit is misschien geen overwinning, maar wél een hele positieve dag voor ons. We hebben risico’s genomen, fouten gemaakt en dingen geleerd – allemaal onderdeel van ons proces.”

