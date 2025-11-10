Lando Norris liep dankzij een nieuwe overwinning in de GP van São Paulo verder uit in het kampioenschap. De Brit staat nu 24 punten voor op Oscar Piastri en 49 punten op Max Verstappen. Laatstgenoemde had, door zijn start vanuit de pitstraat, een veel groter verlies kunnen lijden, maar werkte zich in de race knap naar voren. Derhalve is Norris dankbaar dat Verstappen niet hoger was geëindigd in de kwalificatie – mogelijk had de Nederlander dan gewonnen in Brazilië.

Voor het eerst in zijn Formule 1-carrière kwam Max Verstappen zaterdag op eigen kracht niet verder dan Q1. In het verleden viel hij al eens uit door technische problemen of crashes, maar in São Paulo ontbrak hem eenvoudigweg de snelheid om zich bij de snelste vijftien te voegen. Red Bull nam de RB21 voor de hoofdrace grondig onder handen, waardoor de Nederlander vanuit de pitstraat moest starten. Ondanks die tegenslag finishte hij uiteindelijk als derde op Interlagos. Winnaar en titelrivaal Lando Norris is dankbaar dat Verstappen niet verder vooraan startte.

‘Iedereen maakt fouten’

Tijdens de persconferentie na afloop van de race werd Norris gevraagd naar de titelkansen van Verstappen. Moet hij nog vrezen voor de regerend kampioen? “In de races zal hij altijd een bedreiging vormen”, reageerde de McLaren-coureur. “En in het kampioenschap weet je het maar nooit. Gezien hoe snel hij vandaag was, had hij waarschijnlijk gewonnen als hij vanaf een hogere startpositie was vertrokken. Maar dat is racen – iedereen maakt fouten”, doelde hij op het kwalificatiedrama van zijn rivaal.

“Dus nogmaals, wij willen gewoon het maximale uit elk weekend halen”, vervolgde hij. “Meer kunnen we niet doen. En daarbij zal Verstappen altijd een gevaar vormen”, voegde Norris eraan toe. “Dat doet hij altijd – hij blijft vechten, in elke race. Ik weet zeker dat hij dat tot het einde zal blijven doen, en eerlijk gezegd kijk ik daar alleen maar naar uit.”

