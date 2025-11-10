Max Verstappen heeft opnieuw Formule 1-geschiedenis geschreven. De Nederlander slaagde erin om tijdens de GP van São Paulo vanuit de pitstraat alsnog een plek op het podium te veroveren. Na een dramatische kwalificatie – zijn slechtste in ruim vier jaar – voerde Verstappen in de race een ware inhaalshow op. Uiteindelijk kwam hij als derde over de streep en scherpte hij daarmee een indrukwekkend podiumrecord nóg verder aan.

Het raceweekend in Brazilië begon moeizaam voor de Red Bull-coureur. Op vrijdag kwalificeerde hij zich als zesde voor de sprintrace, om op zaterdag nipt naast het podium te eindigen. In de daaropvolgende kwalificatie ging het echter finaal mis voor Verstappen. In zijn RB21 slaagde hij er niet in zich bij de snelste vijftien te voegen en moest hij in Q1 al het strijdtoneel verlaten. Red Bull waagde een gok en besloot de auto voor het hoofdnummer grondig onder handen te nemen; het team koos voor een nieuwe afstelling én een motorwissel.

Formule 1-geschiedenis

Daardoor moest Verstappen zondag vanuit de pitstraat starten – maar dat weerhield hem er niet van om alsnog op het podium te eindigen. Waar de Nederlander vorig jaar van achterin het veld nog de winst opeiste in São Paulo, moest hij ditmaal genoegen nemen met de derde plaats. “Dat had ik nooit verwacht”, glunderde hij achteraf. Het optreden leverde hem niet alleen belangrijke punten op, maar ook een nieuw record in de Formule 1-geschiedenisboeken.

Verstappen is nu officieel de coureur met podiumplaatsen vanaf de meeste verschillende startposities. Hij eindigde in de top drie vanaf zestien verschillende startplaatsen én vanuit de pitstraat – zeventien in totaal. Daarmee verbreekt hij het record dat hij voorafgaand aan het weekend nog deelde met Fernando Alonso. Verstappen eindigde op het podium vanaf de volgende startposities: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P14, P15, P16, P17, P18, P20 en – sinds zondag – de pitstraat.

