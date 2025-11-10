Max Verstappen verbaasde vriend en vijand door in São Paulo vanuit de pitstraat alsnog naar het podium te rijden. De Nederlander maakte een indrukwekkende inhaalslag en hoefde uiteindelijk alleen Kimi Antonelli en Lando Norris voor zich te dulden. Daarmee wist hij de schade in het kampioenschap te beperken, al liep Norris opnieuw verder uit. Volgens de internationale pers is de Brit na dit ‘droomweekend’ dé titelfavoriet, ondanks het ‘legendarische’ optreden van de Nederlander.

“Norris wint de GP van São Paulo, met een spectaculair optreden van Verstappen”, kopt de Braziliaanse tak van ESPN. In het gastland van de Grand Prix zagen ze de Britse McLaren-coureur verder uitlopen richting een eerste coureurstitel. “Norris domineerde de race – na de sprint te hebben gewonnen en poleposition te hebben geclaimd, won hij het hoofdnummer op zondag. Daarmee zette hij een belangrijke stap in de strijd om te titel. Het hoogtepunt van de dag was echter de inhaalrace van Max Verstappen, die een zeer slechte kwalificatie had. Hij vertrok vanuit de pits na aanpassingen aan zijn auto. Maar niets is onmogelijk voor de viervoudig kampioen; hij reed een geweldige race en eindigde als derde, waarmee hij het podium completeerde.”

Alle lof voor Antonelli

Bij het Italiaanse La Gazzetta dello Sport gaat er uiteraard veel aandacht uit naar de jonge Kimi Antonelli, die Norris en Verstappen scheidde op het podium. “Achter Norris geeft de 19-jarige een show weg en verzet hij zich in de slotronden tegen de opmars van Verstappen”, aldus de redacteur van dienst. “Een ‘haai’ als Verstappen zette de achtervolging in, maar Antonelli veranderde in een veteraan die in staat was om hem achter zich te houden. Het was een ongelooflijke inhaalslag van de Nederlander, tot hij stuitte op de Italiaanse rookie. Die beklom voor het eerst de tweede trede van het podium. Hij moest alleen Norris voor zich dulden.”

LEES OOK: ‘WK-droom voorbij maar Verstappen steelt wel de show’ | Paddockpraat Update

Volgens de roze sportkrant had laatstgenoemde een ‘droomweekend’ op Interlagos. “De Brit sloeg een grote slag in het kampioenschap en verstevigde zijn voorsprong”, luidt het verslag. Teamgenoot en titelrivaal Oscar Piastri moest het ondertussen ontgelden. “Piastri werd vijfde en kwam opnieuw negatief in het nieuws. De Australiër verspeelde zijn podiumkansen door een vroeg incident, waarbij Charles Leclerc uitviel.” Het was de eerste van twee uitvalbeurten voor Ferrari. “Voor Ferrari eindigde de race in een dubbele nulscore”, besluiten de Italianen teleurgesteld.

Inhaalrace Verstappen niet genoeg voor vijfde titel

Na de meesterlijke inhaalrace van Verstappen moeten ook de Britse media buigen. Zo was Daily Mail vol ongeloof na afloop van de race. “Verstappen reed als een god”, meldt de tabloid. “Vanuit de pitstraat schoot hij naar de derde plaats en geeft hij nog meer glans aan zijn legendarische status als coureur. Nog zo’n superman-optreden zal hem de titel niet bezorgen, maar complimenten aan Red Bull dat ze deze gok hebben gewaagd. Het was een gedenkwaardige race, vergelijkbaar met Schumachers laatste Ferrari-race in Brazilië. Maar zelfs de Duitse grootheid kwam niet verder dan de vierde plek toen hij van achteraan de grid moest starten”, onderstreept men de prestatie van Verstappen.

Tot slot zijn ze ook in Frankrijk onder de indruk van het kunststukje van Verstappen. Toch geloof L’Équipe evenmin in een nieuwe wereldtitel voor de Nederlander. “Verstappen eindigde als derde nadat hij vanuit de pitstraat moest starten vanwege een motorwissel”, schrijft het Franse medium. “Hij profiteerde weliswaar van de omstandigheden – vroege uitvalbeurten van de Ferrari’s, afwijkende strategieën en zelfs een langzaam leeglopende band, waardoor hij eerder naar binnen moest komen voor mediums. Desondanks leverde hij een indrukwekkende prestatie. Verstappen wordt waarschijnlijk geen vijfvoudig kampioen, maar hij kan nog altijd jagen op de tweede plaats van Oscar Piastri.”

LEES OOK: ‘Norris gaat nu echt niet meer breken in titelstrijd’

Volgens de Fransen was de GP van São Paulo mogelijk ‘een belangrijk keerpunt’ in de titelstrijd. “Norris, die poleposition pakte voor de sprintrace, diezelfde sprint won, vervolgens ook vanaf pole startte in de Grand Prix én ongenaakbaar was op Interlagos, was duidelijk de man van het weekend”, besluit het verslag. “Maar ook de man van het kampioenschap. Zijn voorsprong is inmiddels niet alleen numeriek – ook mentaal gaat hij aan de leiding.”

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.